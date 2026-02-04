Deloitte-Studie: Deutsche Autokäufer sind innovationsfeindlich

Im internationalen Vergleich gelten deutsche Autokäuferinnen und Autokäufer seit Jahren als anspruchsvoll – zugleich aber auch als auffallend zurückhaltend gegenüber technischen Neuerungen. Die Global Automotive Consumer Study 2026, erstellt von der Unternehmensberatung Deloitte, liefert nun neue Argumente für diese Einschätzung. Während viele Märkte Innovation als Kaufanreiz begreifen, dominieren in Deutschland weiterhin klassische Kriterien. Fortschritt ja – aber bitte ohne Experimente.