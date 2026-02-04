AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Deloitte-Studie: Deutsche Autokäufer sind innovationsfeindlich

Deloitte-Studie mit interessanten Erkenntnissen
Deutsche Autokäufer sind innovationsfeindlich

Die Unternehmensberatung Deloitte hat ihre Global Automotive Consumer Study 2026 veröffentlicht. Die deutschen Autokäufer kommen darin nicht besonders gut weg.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.02.2026
Fahrzeug Auto Produktion Elektroauto Innovation Collage
Foto: VW / Pixabay / Patrick Lang

Im internationalen Vergleich gelten deutsche Autokäuferinnen und Autokäufer seit Jahren als anspruchsvoll – zugleich aber auch als auffallend zurückhaltend gegenüber technischen Neuerungen. Die Global Automotive Consumer Study 2026, erstellt von der Unternehmensberatung Deloitte, liefert nun neue Argumente für diese Einschätzung. Während viele Märkte Innovation als Kaufanreiz begreifen, dominieren in Deutschland weiterhin klassische Kriterien. Fortschritt ja – aber bitte ohne Experimente.

1. Indiz: Fokus auf Preis statt Innovation

Ein zentrales Indiz ist die ausgeprägte Preisorientierung. Der Studie zufolge nennt mehr als die Hälfte der deutschen Befragten (54 Prozent) den Kaufpreis als wichtigstes Entscheidungskriterium – deutlich häufiger als ...