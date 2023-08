E-Auto-Transport auf See: Neue Vorschriften in Planung​

Die Weltschiffsfahrtorganisation will die Vorschriften für den Transport von Elektroautos auf See neu regeln. Dazu stößt die IMO Experten-Runden an, um so schnell wie möglich neue Vorschriften für die 175 Mitgliedsländer zu erlassen. Konkrete Details gibt es jedoch noch nicht. Schifffahrts- und Versicherungsexperten drängen wegen der zunehmenden Unfälle auf neue Löschtechniken.