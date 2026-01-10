Elektroauto-Neuzulassungen 2025: Elektroauto-Absatz explodiert, VW dominiert

Über eine halbe Million neue Elektroautos sind 2025 neu auf deutsche Straßen gekommen. Ganz exakt: 545.142 Neuzulassungen waren 2025 rein elektrisch angetrieben, bei insgesamt 2,86 Millionen erstmals zugelassenen Pkw stieg die E-Quote demnach auf 19,1 Prozent. Zum Vergleich: Diesel 13,8 Prozent, Benziner 27,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen gewaltigen Zuwachs um über 40 Prozent – der ist allerdings mit Vorbehalt zu sehen. Denn 2024 kam es zu einem großen Einbruch bei den Elektrikern, nachdem Ende 2023 unerwartet die Förderprämie abgeschafft wurde.

Fast 20 Prozent Marktanteil Obwohl die Zahlen also im Verhältnis gesehen werden müssen (2023 lagen die E-Neuzulassungen fast auf gleicher Höhe), hat sich der Markt insgesamt drastisch gewandelt. Etliche der im vergangenen Jahr sehr gut verkauften Modelle finden sich nur noch auf den hinteren Rängen wieder. Prominentestes Beispiel ist der Tesla Model Y. 2024 noch das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland, schaffte er es 2025 nur noch auf Platz 12. Ein Minus von 59 Prozent trotz neuem Juniper-Modell, das lässt sich nicht alleine durch den "Elon-Faktor" begründen.

Tatsächlich ist es ein anderer Grund, warum Tesla nicht mehr den Markt dominiert wie in den Vorjahren: Es gibt inzwischen reichlich Alternativen, den früheren Technik-Vorsprung haben die Wettbewerber aufgeholt. Gerade Privatkäufer, bei Tesla traditionell die Hauptkundschaft, finden inzwischen spannende Alternativen sowohl aus Europa als auch von chinesischen Marken.

Die Chinesen sind, auch das ein Trend, mittlerweile breit auf dem Markt vertreten. Allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Die im Vorjahr meistverkaufte China-Marke in Deutschland, MG, wurde ziemlich abgewatscht, das bisherige Erfolgsmodell MG4 büßte 54 Prozent an Neuzulassungen ein. Dafür gibt es neue Erfolgsmodelle, allen voran von BYD und Leapmotor.

Viele günstige Angebote Besonders erfreulich aus Konsumenten-Sicht ist das stark gestiegene Angebot an bezahlbaren Elektroautos, die auch prompt kräftig performt haben. Hervorzuheben ist hier zum Beispiel der Hyundai Inster, der es in seinem ersten Verkaufsjahr mit über 10.000 Exemplaren direkt auf Platz 18 schaffte. Der unter Stellantis-Regie vermarktete Leapmotor T03, auch ein günstiger Kleinwagen, schaffte es mit fast 5.000 Fahrzeugen ebenfalls in die Top 50.

Einen guten Lauf hatte Ford im vergangenen Jahr. Der Explorer mauserte sich zum Verkaufserfolg, schafft es auf Rang 15 und legt eine hübsche Steigerung um 256 Prozent gegenüber dem Vorjahr hin. Für die Senkrechtstarter-Krone reicht das noch nicht ganz, die hat sich XPeng mit dem G9 (+435 Prozent, allerdings nur 1.172 Neuzulassungen insgesamt) aufgesetzt. Bei den Volumenmodellen hat der Audi Q6 den dicksten Gewinn eingefahren: plus 395 Prozent, 13.571 Neuzulassungen, Platz 10.

VW ist Spitze Was eine schöne Einleitung für das ungewöhnliche Geschehen an der Tabellenspitze ist. Denn die ersten zehn Plätze sind fast ausnahmslos mit Modellen aus dem Volkswagen-Konzern besetzt. Einzig BMW kann sich mit dem iX1 und den Elektro-Minis noch in die Top 10 durchkämpfen. Ganz vorne auf dem Podest stehen drei ID-Modelle, allerdings in umgekehrter Reihenfolge zu den Vorjahren. Denn das meistverkaufte Elektroauto 2025 in Deutschland heißt VW ID.7, gefolgt von ID.3 und ID.4. Eine bemerkenswerte Machtdemonstration der Wolfsburger.

