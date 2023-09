Praktisch ein Drittel aller Neuzulassungen (exakt waren es 31,7 Prozent) entfielen im August auf Pkw mit Elektroantrieb. Schnell einmal zurückgeblickt auf den Dezember 2022, als die bevorstehende Prämienkürzung die Stromer-Marktanteile erstmals abheben ließ: Ganz gereicht hat es nicht für den damaligen Rekord (33,2 Prozent), aber nahe dran. Ganz genau waren es 86.649 Erstzulassungen für E-Autos im August bei 273.417 Pkw-Neuzulassungen insgesamt. Setzt man das jetzt noch in Relation zum letzten Abrechnungszeitpunkt im Juli, wird die Rallye erst richtig sichtbar: 48.682 Elektroauto-Neuzulassungen waren es einen Monat zuvor, damals auch schon ein ordentliches Pfund.

Das Marktforschungsunternehmen Dataforce berichtet sogar von einem neuen Rekord auf dem deutschen Dienstwagen-Markt: "Der Zuwachs im relevanten Flottenmarkt war so groß, dass der Kanal einen neuen Rekord-Marktanteil aufstellte. Firmenwagen machten im August ganze 38,3 Prozent des Marktes aus. So einen Wert gab es für den Kanal bis dato noch nie", so die Analysten.