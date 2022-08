Neuzulassungen Elektroautos Juli 2022 Zwergenaufstand und VW-Triumph

Abgekoppelt vom allgemeinen Debakel auf dem deutschen Automarkt, geht es für Stromautos weiter aufwärts. 28.815 Neuwagen mit rein elektrischem Antrieb wurden im Juli 2022 erstmals zugelassen, das entspricht einem Wachstum von 13,2 Prozent gegenüber dem Juli 2021.

Das ist durchaus bemerkenswert, nachdem der Pkw-Markt insgesamt im Juli erneut um -12,9 Prozent einbrach, nur noch 205.911 Pkw-Neuzulassungen meldet das KBA für den Anfang des dritten Quartals. Der Marktanteil der Elektroautos legt dennoch nicht zu, geht im Gegenteil sogar leicht auf 14,0 Prozent zurück (im Mai 14,1 Prozent, im Juni 14,4 Prozent).

Für VW, wo es insgesamt bei den Zulassungszahlen eher nicht so super aussieht, ist der Elektro-Markt ein Lichtblick. Mit insgesamt 4.364 Elektro-Neuzulassungen sind die Wolfsburger klarer Marktführer vor Opel mit 2.635 E-Autos im Juli und Hyundai, hier waren es mit 2.587 E-Zulassungen im Juli nur unwesentlich weniger. Der unvermeidliche Blick zu Tesla sieht vor allem eine Schar Model Y in die Tabelle fahren, allerdings nicht in rekordverdächtiger Anzahl, 1.035 Stück waren es. Die 147 ausgelieferten Model 3 sind dagegen eher eine Randnotiz.

BMW Jetzt ist aber wirklich Schluss: Die letzten produzierten BMW i3 in Gold wurden in der BMW Welt München aufgereiht.

Ein Trendsetter und Pionier unter den Elektroautos geht nun endgültig in Rente, allerdings mit erhobenem Haupt. Ende Juni wurde die Produktion des BMW i3 eingestellt, zuletzt gefeiert mit einer allerallerletzten Sonderserie in Gold, die sich in der BMW-Welt München zur Auslieferung einfand. 1.271 BMW i3 wurden im Juli neu zugelassen, das sichert dem Carbon-Stromer den ehrenwerten sechsten Platz in der Tabelle. Und es darf angenommen werden, dass sich der BMW i3 zum ersten echten E-Auto-Klassiker entwickeln wird, wenn die Batterien mitspielen.

Top 20 der E-Autos im Juli 2022

Elektroauto-Neuzulassungen Top 20 Juli 2022 Modellreihe Juli 2022 Jan.-Juli 2022 FORD MUSTANG MACH-E 549 2.719 RENAULT ZOE 598 6.667 PEUGEOT E-208 748 4.519 RENAULT MEGANE E-TECH 752 1.650 SKODA ENYAQ 821 6.761 MINI COOPER SE 911 5.988 AUDI E-TRON 936 6.526 CUPRA BORN 1.012 3.422 TESLA MODEL Y 1.035 8.493 HYUNDAI KONA 1.157 8.744 OPEL MOKKA 1.173 4.142 DACIA SPRING 1.185 4.773 AUDI Q4 E-TRON 1.193 5.342 HYUNDAI IONIQ5 1.233 6.231 BMW I3 1.271 6.777 VW E-UP 1.297 6.781 VW ID.3 1.383 7.467 OPEL CORSA 1.406 7.937 VW ID.4, ID.5 1.600 8.628 FIAT 500 2.170 13.448

An der Spitze dagegen scheint ein kleiner Stromer die Rolle einzunehmen, die früher von Renault Zoe und den Elektro-Smarts übernommen wurde: Dank wenig Protz, Prunk und keiner sündteuren Riesenbatterie tauglich für das Familienbudget fährt der Fiat 500 E abermals unangefochten auf den ersten Platz. Und mit einem ordentlichen Vorsprung nimmt er bereits Richtung meistverkauftes E-Auto des Jahres Fahrt auf. Dass (vor allem angesichts der noch gültigen Förderprämie) gerade die ganz kleinen Stromer als Zweit- und Drittauto hoch im Kurs stehen, zeigt auch ein weiteres Modell. Der Dacia Spring als elektrisch angetriebene Verzichtserklärung sichert sich im Juli einen Platz unter den Top 10.

Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.

Umfrage 19064 Mal abgestimmt Was ist Ihnen beim E-Auto wichtiger? Günstiger Preis Hohe Reichweite mehr lesen

Fazit

Zumindest bei den Elektroautos läuft es für VW aktuell ganz passabel, was die Plätze zwei, vier und fünf für die Wolfsburger unterstreichen. Auffällig ist die Dominanz von Klein- und Kleinstwagen in der Tabellenspitze. Tesla bleibt im Juli nur die Zuschauerrolle, weil das Model 3 um -70 Prozent unter den Vorjahreszahlen liegt. Das Model Y mit knapp 1.000 Neuzulassungen rettet aber die Familien-Ehre.