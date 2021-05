EU-Neuzulassungen April 2021 Der europäische Markt explodiert

Der europäische Neuwagenmarkt meldet sich mit einem Paukenschlag fast auf Vor-Corona-Niveau zurück. Wie der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) mitteilt, wurden in der EU im April 870.226 Autos neu in den Verkehr gebracht. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von sagenhaften 218,6 Prozent. Im April 2019 lagen die Zulassungszahlen allerdings noch um rund 300.000 Autos darüber.

Noch wahnwitziger klingen die Zuwächse im Ex-EU-Mitgliedsland Großbritannien. Aus 4.321 Neuzulassungen im April 2020 wurden 141.583 Pkw-Neuzulassungen im April 2021. Das Plus liegt so bei 3.176,6 Prozent.

Märkte boomen

Getrieben wurde dieser Neuzulassungs-Boom von mindestens zweistelligen Zuwächsen in den einzelnen EU-Ländern. Satt aufwärts ging es dabei auch in einigen Volumenmärkten. Der deutsche Markt legte um 90 Prozent auf 229.650 neue Autos zu. Frankreich meldete eine Steigerung um 568,8 Prozent auf 140.426 Neuzulassungen. Um unglaubliche 3.276,8 Prozent kletterte das Neuzulassungsniveau in Italien. Hier wurden 145.033 Autos neu in den Verkehr gebracht. Spanien meldete 78.595 Neuzulassungen und einen Zuwachs um immerhin noch 1.787,9 Prozent.

Alle Marken gewinnen satt

Zulegen konnten im April auch alle Marken, wobei sich an der Aufteilung des Marktes kaum etwas verschoben hat. Herausgreifen aus dem Reigen der Superlative wollen wir nur exemplarisch Lancia/Chrysler. Hier beträgt der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 4.501,8 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Sprung von 112 auf 5.154 Neuzulassungen EU-weit. Aber auch fast alle anderen Marken konnten dreistellig zulegen.

Marktführer bleibt der Volkswagen-Konzern mit einem Marktanteil von 26,9 Prozent. Der Stellantis-Konzern kommt auf 23,5 Prozent. Stärkste Einzelmarke bleibt VW mit 11,9 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Peugeot (7,2 %), Renault (6,0 %), Mercedes und Toyota gleichauf mit jeweils 5,8 Prozent, BMW (5,7 %) und Skoda (5,6 %). Audi steht mit 5,1 Prozent knapp vor Fiat (5,0 %). Citroën kommt auf 4,6 Prozent, Ford auf 4,3 Prozent und Opel auf 4,1 Prozent. Dahinter reihen sich Kia (3,9 %), Seat (3,8 %), Hyundai (3,6 %), Dacia (3,1 %) und Volvo (2,1 %) ein.

Fazit

Der europäische Neuwagenmarkt scheint im April förmlich zu explodieren. Die Zuwächse sind enorm. Dennoch bleibt der Gesamtmarkt immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau.