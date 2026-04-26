FAQ zu E20-Benzin: Wer darf tanken, was kostet der Liter?

Für Autofahrer ergeben sich mit der geplanten E20-Einführung vor allem praktische Fragen zu Verfügbarkeit, Verträglichkeit und möglichen Folgen. Erste Hersteller reagieren bereits mit Infos zu technischen Freigaben.

Was ist E20 überhaupt? E20 ist ein Ottokraftstoff, der zu 20 Prozent aus Bioethanol und zu 80 Prozent aus herkömmlichem Benzin besteht. Damit liegt der Anteil erneuerbarer Komponenten deutlich höher als bei E10.

Ziel ist es, CO₂-Emissionen im bestehenden Fahrzeugbestand zu reduzieren, ohne dass Fahrzeuge technisch umgerüstet werden müssen.

Wie ist der aktuelle Stand der Einführung? Die Europäische Kommission prüft derzeit, ob höhere Ethanolanteile als bisher zugelassen werden können. Aktuell liegt die Grenze bei zehn Prozent.

Ein konkreter Starttermin für E20 ist nicht festgelegt. Branchenintern wird ein Zeitraum ab 2027 oder 2028 genannt, abhängig von Regulierung und Normung.

Ist E20 bereits an Tankstellen erhältlich? Nein. Der Kraftstoff wird aktuell nicht frei verkauft.

Ein Pilotprojekt läuft unter anderem in Mannheim, wo E20 im Flottenbetrieb getestet wird. Ziel sind technische Langzeitergebnisse und Daten für eine mögliche Markteinführung.

Verträgt mein Auto E20? Das hängt vom Modell und Baujahr ab.

Nach Angaben von Volkswagen sind Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, VW Nutzfahrzeuge sowie Audi ab Modelljahr 2016 grundsätzlich für E20 ausgelegt. Dazu zählen auch leistungsstarke Modelle wie Audi RS6 oder Audi R8. Einschränkungen bestehen bei einzelnen Varianten der 2.0-T(F)SI-Motoren oberhalb von 221 kW (300 PS).

Auch BMW und Mercedes-Benz bereiten ihre Motoren auf höhere Ethanolanteile vor. Für ältere Fahrzeuge gilt weiterhin, dass eine Nutzung nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe erfolgen sollte.

Welche Autos sind nicht geeignet? Vor allem ältere Benziner können Probleme bekommen, da der höhere Ethanol-Anteil Materialien wie Dichtungen und Leitungen stärker beansprucht.

Fahrzeuge, die bereits E10 nicht vertragen, sollten auch kein E20 tanken.

Was passiert, wenn ich versehentlich E20 tanke? Bei freigegebenen Fahrzeugen ist das unkritisch.

Bei nicht freigegebenen Fahrzeugen kann es langfristig zu Schäden im Kraftstoffsystem kommen. Kurzfristig sind meist keine unmittelbaren Ausfälle zu erwarten, dennoch sollte der Kraftstoff möglichst bald mit konventionellem Benzin (E5 oder E10) verdünnt werden.

Wie wirkt sich E20 auf den Verbrauch aus? Ethanol enthält weniger Energie als Benzin. Dadurch steigt der Verbrauch im Schnitt um etwa drei Prozent. Der tatsächliche Mehrverbrauch hängt vom Motor und der Fahrweise ab.

Wird E20 günstiger als heutiger Kraftstoff? Ein verbindlicher Preis existiert noch nicht.

Da der Bioanteil nicht vollständig der CO₂-Bepreisung unterliegt, könnte E20 preislich unter E10 liegen oder sich in einem ähnlichen Bereich bewegen. Politische Aussagen sprechen von möglichen Entlastungen, konkrete Marktdaten fehlen jedoch.

Wie hoch ist das CO₂-Einsparpotenzial? Aktuelle Berechnungen gehen von rund 16 Prozent weniger CO₂ im Vergleich zu fossilem Benzin aus. Dieser Wert kann variieren, insbesondere abhängig von der Herkunft der eingesetzten Biokomponenten.

Muss die Infrastruktur für E20 angepasst werden? Die bestehende Tankstelleninfrastruktur kann weitgehend weiter genutzt werden. Anpassungen betreffen vor allem Kennzeichnung, Logistik und Qualitätskontrolle.

Wird E20 verpflichtend eingeführt? Derzeit nicht. E20 würde voraussichtlich als zusätzliche Kraftstoffsorte angeboten werden, ähnlich wie heute E5 und E10.

Fällt E5 dann weg? Ein Wegfall von E5 ist aktuell nicht beschlossen. Sollte E20 eingeführt werden, ist ein schrittweiser Wandel denkbar. Zunächst könnten mehrere Kraftstoffsorten parallel existieren. Erst wenn der Fahrzeugbestand weitgehend kompatibel ist, könnte E5 an Bedeutung verlieren.

Gibt es Auswirkungen auf Garantie oder Gewährleistung? Ohne Herstellerfreigabe kann die Nutzung von E20 Auswirkungen auf Garantieansprüche haben. Bei freigegebenen Fahrzeugen sind keine Einschränkungen zu erwarten.

Welche Rolle spielt E20 im Vergleich zu Elektromobilität? E20 wird vor allem als kurzfristige Lösung für den bestehenden Fahrzeugbestand betrachtet.

Langfristig bleibt die Elektrifizierung des Verkehrs ein zentraler Bestandteil der Klimastrategie. E20 kann diesen Prozess ergänzen, aber nicht ersetzen.

Welche Kritik gibt es an E20? Kritik kommt unter anderem von Umweltverbänden wie dem Verkehrsclub Deutschland. Sie verweisen auf mögliche Nutzungskonflikte bei landwirtschaftlichen Flächen und stellen die tatsächliche CO₂-Bilanz teilweise infrage.

Der Verband bezeichnet E20 als "Wolkenkuckucksheim", das strukturelle Probleme im Verkehrssektor nicht löse.