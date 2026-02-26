Ferrari 2025: Rekordbonus 14.900 € für Mitarbeiter

Das Jahr 2025 markiert einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Ferrari. Mit 13.640 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Umsatz von 7,15 Milliarden Euro konnte der Sportwagenhersteller seine Position als einer der profitabelsten Automobilhersteller der Welt festigen. Der Nettogewinn stieg um 5 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, was die kontinuierliche Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist der Vergleich zu früheren Jahren: Im Jahr 2020 lag der Gewinn noch bei 609 Millionen Euro – ein Anstieg von über 160 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Die Entwicklung der Erfolgsprämien Die 'Premio di Competitività', Ferraris Erfolgsprämie, hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur entwickelt. Im Jahr 2017 erhielten die Mitarbeiter noch 5.500 Euro Bonus. Seit 2021 sind die Prämien jedoch durchweg fünfstellig. 2021 begann diese Entwicklung mit 12.000 Euro, gefolgt von 13.500 Euro in den Jahren 2022 und 2023. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde die Prämie auf 14.400 Euro erhöht, bevor sie 2025 mit 14.900 Euro einen neuen Rekordwert erreichte. Diese Entwicklung zeigt nicht nur die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens, sondern auch die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern.

Vergleich mit anderen Automobilherstellern Im Vergleich zu anderen Automobilherstellern sticht Ferrari mit seinen hohen Bonuszahlungen deutlich hervor. Während Unternehmen wie Porsche und Mercedes Prämien von bis zu 5.250 Euro beziehungsweise 3.139 Euro ausschütteten, liegt Ferrari mit 14.900 Euro weit darüber. Diese Zahlen verdeutlichen, wie außergewöhnlich die Erfolgsbeteiligung bei Ferrari ist und wie stark das Unternehmen seine Mitarbeiter am Erfolg beteiligt.

Die Bedeutung der Prämie für die Mitarbeiter Die hohe Erfolgsprämie ist nicht nur ein finanzieller Anreiz, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement der Mitarbeiter. Sie stärkt die Bindung der Belegschaft an das Unternehmen und fördert die Motivation, weiterhin Spitzenleistungen zu erbringen. Besonders in einem wettbewerbsintensiven Markt wie der Automobilindustrie ist eine solche Wertschätzung ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg.

Ausblick: Die Zukunft von Ferrari Mit der Einführung neuer Modelle und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Technologien blickt Ferrari optimistisch in die Zukunft. Die beeindruckenden Geschäftszahlen und die hohe Mitarbeiterzufriedenheit legen den Grundstein für weiteres Wachstum. Es bleibt abzuwarten, ob Ferrari auch in den kommenden Jahren seine Erfolgsprämien weiter steigern kann. Eines ist jedoch sicher: Der italienische Sportwagenhersteller bleibt ein Vorbild in Sachen Mitarbeiterbeteiligung und wirtschaftlichem Erfolg.