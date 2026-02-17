Ferrari bezahlt Jahresbonus: Erfolgsprämie in Rekord-Höhe

Im Jahr 2025 konnte der Sportwagenbauer Ferrari 13.640 Autos ausliefern und verzeichnete dabei einen Umsatz von 7,15 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber den 1,52 Milliarden Euro des Vorjahres. Im Jahr 2020 wies der Hersteller noch einen Gewinn von nur 609 Millionen Euro aus. Mitfreuen über die Erfolgsbilanz dürfen sich bei Ferrari auch die Mitarbeiter.

Seit 2021 immer fünfstellig Lag die Erfolgsbeteiligung für das Jahr 2024 schon bei 14.400 Euro, so dürfen sich die Ferrari-Werker in 2026 über die Ausschüttung eines Erfolgsbonus für das Jahr 2025 in Höhe von 14.900 Euro freuen – ein neuer Rekordwert. Die "Premio di Competitività" getaufte Prämie wird jährlich neu aufgelegt. Die Höhe ist an das Erreichen klarer Ziele in Bezug auf Produktion, Rentabilität und Qualität geknüpft.

Im Jahr 2017 erhielten Ferrari-Werker 5.500 Euro Bonus. 2020 lag die Prämie dann schon bei 7.500 Euro. Ab 2021 wurden immer fünfstellige Summen ausgeschüttet. Los ging es mit 12.000 Euro. 2022 stieg der Bonus auf 13.500 Euro, die auch für das Jahr 2023 ausbezahlt wurden.