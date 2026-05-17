Fiat-Designchef Francois Leboine: „Der Panda ist das Gegenteil von Arroganz“

In meiner Generation, also bei Menschen um die 40, gibt es derzeit einen richtigen Hype um den ersten Fiat Panda. Wie erklären Sie sich das?

Ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen erzählt der Panda selbst eine Geschichte von extremer Einfachheit. Er ist ein wenig "nackt", sehr reduziert. Genau das liegt momentan voll im Trend. Und das ist tatsächlich ein Trend, mit dem wir bewusst spielen. Für junge Leute ist es cool, etwas zu besitzen, das sozusagen das Gegenteil von Arroganz ist. Der Panda ist total bescheiden. Und bescheiden zu sein, ist heute einfach cooler als anzugeben.