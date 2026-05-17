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Fiat-Designchef Francois Leboine: „Der Panda ist das Gegenteil von Arroganz“

Fiat-Chefdesigner Francois Leboine im Interview
„Der Panda ist das Gegenteil von Arroganz“

Fiat-Designchef Francois Leboine verrät im Interview, wie er den Hype um den Original-Panda erklärt, was bei modernen Retro-Designs besonders knifflig ist, wieso es heutzutage um Storytelling geht und wo er Fiat in Zukunft sieht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.05.2026
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Francois Leboine - Fiat - Designchef - Milan Design Week 2026
Foto: Fiat

In meiner Generation, also bei Menschen um die 40, gibt es derzeit einen richtigen Hype um den ersten Fiat Panda. Wie erklären Sie sich das?

Ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen erzählt der Panda selbst eine Geschichte von extremer Einfachheit. Er ist ein wenig "nackt", sehr reduziert. Genau das liegt momentan voll im Trend. Und das ist tatsächlich ein Trend, mit dem wir bewusst spielen. Für junge Leute ist es cool, etwas zu besitzen, das sozusagen das Gegenteil von Arroganz ist. Der Panda ist total bescheiden. Und bescheiden zu sein, ist heute einfach cooler als anzugeben.

Und der zweite Grund?

Es gibt einen starken Trend zurück zu den 80ern. Viele junge Menschen entdecken diese Zeit gerade neu, weil sie der Beginn der Computer-Ära war....