Ford Focus Rückruf: Wieder Ärger mit dem Diesel-Partikelfilter

Das Problem mit unzureichend funktionierenden Dieselpartikelfiltern geht bei Ford in eine neue Runde. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilt, muss Ford in einer neuen Aktion weltweit 140.250 Ford Focus zurückrufen. Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum Mai 2014 bis Januar 2023, die mit einem 1,5-Liter-Turbodiesel mit Partikelfilter ausgestattet sind. In Deutschland sind von dieser Rückrufaktion laut KBA 17.688 Autos betroffen.

Kalibrieren, prüfen, tauschen Nach KBA-Angaben zeigen die angeführten Ford-Diesel eine konstruktionsbedingte Erhöhung der Partikelanzahl über die Lebensdauer. Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Fahrzeug in die Werkstätten gebeten. Dort erfolgt dann eine Rekalibrierung der Dieselpartikelfilter-Regeneration. Zudem wird der Partikelfilter geprüft und bei festgestellter Beschädigung getauscht.

Das KBA führt den überwachten Rückruf unter der Referenznummer 16091R. Ford selbst hat für die Aktion wie schon bei früheren Rückrufen zu dieser Problematik den Code 24E06 vergeben. Zudem hat der Autobauer unter der Rufnummer 0221 9999 2999 eine Hotline für Kunden eingerichtet.

Seit der Einführung einer neuen Messmethode bei der Abgasuntersuchung (AU) fallen immer wieder Ford-Dieselmodelle wegen stark überhöhter Abgaspartikel durch die Hauptuntersuchung (HU).