Ford Kuga Plug-in-Hybrid EU-Verkaufs-Hit nach Rückruf-Debakel

Der Ford Kuga PHEV ist nach Angaben von Marktanalyst Jato Dynamics der meistverkaufte Plug-in-Hybrid in Europa 2021. Besonders in den Monaten April bis Juni zogen die Verkäufe für den SUV deutlich an.

Fast 15.300 Modelle gingen im 2. Quartal 2021 in Europa an den Kunden und die Kundin. Im Juli des aktuellen Jahres erreichte Fords SUV mit 6.331 Modellen einen Verkaufsrekord. Die Erfolgsmeldung krönt Ford noch mit anonymisierten Daten der Kuga-Fahrer.

Top 3 Europa PHEV-Verkäufe 2021 Juni Mai April März Februar Januar 1. Ford Kuga 6.331 1. Ford Kuga 4.794 1. Ford Kuga 4.171 1. Volvo XC40 5.364 1. Volvo XC40 3.479 k.A. 2. Audi A3 3.884 2. Peugeot 3008 3.954 2. Volvo XC40 3.798 2. Peugeot 3008 4.673 2. Peugeot 3008 2.564 k.A. 3. Peugeot 3008 3.845 3. Volvo XC40 3.833 3. Peugeot 3008 3.507 3. Renault Captur 4.355 3. Renault Captur 2.026 k.A. 8. Ford Kuga 3.757 8. Ford Kuga 2.026 k.A. Juni Mai April März Februar Januar 1. Ford Kuga 6.331 1. Ford Kuga 4.794 1. Ford Kuga 4.171 1. Volvo XC40 5.364 1. Volvo XC40 3.479 k.A. 2. Audi A3 3.884 2. Peugeot 3008 3.954 2. Volvo XC40 3.798 2. Peugeot 3008 4.673 2. Peugeot 3008 2.564 k.A. 3. Peugeot 3008 3.845 3. Volvo XC40 3.833 3. Peugeot 3008 3.507 3. Renault Captur 4.355 3. Renault Captur 2.026 k.A. 8. Ford Kuga 3.757 8. Ford Kuga 2.026 k.A.

Kuga-Fahrer fahren viel elektrisch

So wurden 49 Prozent der Kilometerleistung 2021 mit Strom aus öffentlichen Ladesäulen oder der privaten Steckdose zurückgelegt. Über zwei Drittel der Fahrten mit dem Kuga PHEV waren Kurzstrecken von 50 Kilometer oder weniger. Durchschnittlich betrug die tägliche Fahrstrecke aller Modelle 52 Kilometer. Von akkumuliert mehr als 633.000 Fahrtagen fanden über 420.000 rein elektrisch statt. Auf 100 Fahrtage kamen nach Angaben von Ford 89 Ladevorgänge, wobei das Laden zu 45 Prozent nachts erfolgte. Rund 35 Prozent dieser Ladevorgänge dauerten mehr als zwölf Stunden und damit doppelt so lang wie erforderlich, um die Batterie des Kuga mit 230 Volt Haushaltsstrom zu laden.

Rückruf zeigte Wirkung beim Kuga-Absatz

Der Ford Kuga PHEV war 2020/2021 mehrfach in den Schlagzeilen, da wegen Brandgefahr des Akkus das Fahrzeug nicht aufgeladen werden durfte. Über Monate zog sich die Lösung des Problems hin, bis Ford von Dezember 2020 bis März 2021 schlussendlich die Akkus komplett austauschte. Von dem Rückruf waren in Europa 33.404 Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum 1. Juli 2019 bis 25. Juli 2020 betroffen. Den Effekt des Rückrufs aber auch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie lassen sich anhand der Jato-Daten gut nachvollziehen. Lag der Kuga als Plug-in-Modell in den Monaten Februar und März bis zum Ende der Rückrufaktion nur auf Platz 8, so konnten im Q2 die Verkäufe deutlich zulegen.

Übrigens: In Deutschland wurden vom Ford Kuga als PHEV-Modell im Juni 2.254 Modelle erstmals zugelassen. Auch hier liegt der SUV an der Spitze der PHEVs. Anderes im Jahresvergleich. Mit 8.488 Modellen steht er hinter dem VW Golf (10.675) und dem Passat (8.565) auf Rang drei.

Fazit

Nach dem Rückrufdebakel um die Brandgefahr der Akkus beim Ford Kuga PHEV und der langen Hängepartie rund um die Lösung des Problems scheint der Plug-in-Hybrid-SUV sich im 2. Quartal 2021 in Europa berappelt zu haben. Unklar ist, wie viele Händerzulassungen und Incentives Ford einsetzt, um die Absatz-Zahlen zu steigern.