Ford Mustang Rückruf: Wasser rein, Licht aus

Autobauer Ford muss nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) weltweit 139.100 Modelle des Ford Mustang zurückrufen. Darunter sogar rund 100 Exemplare des Supersport-Modells Mustang GTD.

Beleuchtung kann ausfallen An den Sportwagen aus dem Bauzeitraum März 2023 bis Juli 2025 kann Wasser in das Karosseriesteuergerät eindringen. In Folge kann es zu Beeinträchtigungen an verschiedenen Beleuchtungseinrichtungen kommen. Diese können flackern oder gar komplett ausfallen. In Deutschland sind von diesem Rückruf nach KBA-Informationen 2.413 Fahrzeuge betroffen.

Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Fahrzeug in die Werkstatt gebeten. Dort werden dann die entsprechenden Karosseriebereiche – insbesondere im Bereich rund um die Windschutzscheibe – überprüft und gegebenenfalls neu abgedichtet. Sollte bereits Feuchtigkeit in das Karosseriesteuergerät eingedrungen sein und zu Korrosion geführt haben, so wird das Bauteil ausgetauscht.