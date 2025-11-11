AMS Kongress
Ford Mustang Rückruf: Wasser rein, Licht aus

Ford Mustang Rückruf
Wasser rein, Licht aus

Ein möglicher Wassereintritt in das Karosseriesteuergerät kann beim Ford Mustang verschiedene Lichtfunktionen beeinträchtigen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.11.2025
Als Favorit speichern
Ford Mustang 60th Anniversary Package Brittany Blue
Foto: Ford

Autobauer Ford muss nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) weltweit 139.100 Modelle des Ford Mustang zurückrufen. Darunter sogar rund 100 Exemplare des Supersport-Modells Mustang GTD.

Beleuchtung kann ausfallen

An den Sportwagen aus dem Bauzeitraum März 2023 bis Juli 2025 kann Wasser in das Karosseriesteuergerät eindringen. In Folge kann es zu Beeinträchtigungen an verschiedenen Beleuchtungseinrichtungen kommen. Diese können flackern oder gar komplett ausfallen. In Deutschland sind von diesem Rückruf nach KBA-Informationen 2.413 Fahrzeuge betroffen.

Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Fahrzeug in die Werkstatt gebeten. Dort werden dann die entsprechenden Karosseriebereiche – insbesondere im Bereich rund um die Windschutzscheibe – überprüft und gegebenenfalls neu abgedichtet. Sollte bereits Feuchtigkeit in das Karosseriesteuergerät eingedrungen sein und zu Korrosion geführt haben, so wird das Bauteil ausgetauscht.

Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Rückruf sind laut KBA bislang nicht bekannt. Ford führt den Rückruf unter dem Code 25C43, beim KBA ist die Rückrufaktion unter der Referenznummer 15753R gelistet.

