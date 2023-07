Die Fahrzeugbörse Autoscout 24 analysiert, basierend auf den firmeneigenen Verkaufs- und Nutzungsinformationen, quartalsweise die Marktsituation für Gebrauchtwagen. Genau wie im echten Leben, kannten die Preise für Autos in allen Formen, Farben und Altersstufen nur eine Richtung: nach oben. Speziell in der Abteilung "gut und vernünftig", also zum Beispiel bei jungen Volumenmodellen oder bei günstigen Elektroautos überstieg die Nachfrage das Angebot bei Weitem.