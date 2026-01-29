AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Gratis E-Auto fahren dank Prämie und THG-Quote? Das ist Quatsch!

E-Auto-Prämie, Leasing, THG-Quote clever kombinieren
Gratis E-Auto fahren dank Prämie? Das ist Quatsch!

Dank E-Auto-Prämie, THG-Quote und verlockender Leasingangebote lassen sich bestimmte Elektroautos extrem günstig fahren. Gar so billig wie von einigen Medien versprochen geht es aber nicht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.01.2026
Dacia Spring Electric inkl. Gratis-Schriftzug
Foto: Renault Group

Anfang vergangener Woche hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) die Eckpunkte der neuen E-Auto-Förderung vorgestellt. Zwar sind noch nicht alle Details ausgearbeitet, doch die wichtigsten Informationen sind bekannt. So beträgt die höchstmögliche Förderprämie 6.000 Euro – allerdings nur dann, wenn ein rein elektrisch angetriebenes Auto von einem Haushalt erworben wird, dessen zu versteuerndes Jahreseinkommen weniger als 45.000 Euro beträgt und in dem mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren leben. Wer mehr verdient, bekommt weniger Geld vom Staat. Und Haushalte mit einem Einkommen von mehr als 90.000 Euro erhalten gar nichts.

Sonderzahlung frisst E-Auto-Prämie auf

Im Fahrwasser der medialen Berichterstattung rund um den sogenannten "E-Auto-Booster" ...

