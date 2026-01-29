Gratis E-Auto fahren dank Prämie und THG-Quote? Das ist Quatsch!

Anfang vergangener Woche hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) die Eckpunkte der neuen E-Auto-Förderung vorgestellt. Zwar sind noch nicht alle Details ausgearbeitet, doch die wichtigsten Informationen sind bekannt. So beträgt die höchstmögliche Förderprämie 6.000 Euro – allerdings nur dann, wenn ein rein elektrisch angetriebenes Auto von einem Haushalt erworben wird, dessen zu versteuerndes Jahreseinkommen weniger als 45.000 Euro beträgt und in dem mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren leben. Wer mehr verdient, bekommt weniger Geld vom Staat. Und Haushalte mit einem Einkommen von mehr als 90.000 Euro erhalten gar nichts.