AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Sicherheit

Honda Civic- und HR-V-Rückruf: Räder können abfallen

Honda Civic- und HR-V-Rückruf
Räder können abfallen

An den Honda-Modellen Civic und HR-V können möglicherweise fehlerhaft gefertigte Räder Probleme bereiten. Rund 700.000 Autos werden überprüft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.02.2026
Als Favorit speichern
Honda HR-V, Autonis 2019, ams1319
Foto: Honda

Der japanische Autobauer Honda muss weltweit 700.318 Autos der Baureihen Civic und HR-V zurückrufen, darunter 31 959 auf dem deutschen Markt. An den Fahrzeugen aus dem Bauzeitraum November 2014 bis Juli 2021 können fehlerhaft gefertigte Räder montiert worden sein.

Radverschraubungen können sich lösen

An den Rädern der betroffenen Fahrzeuge sollte in den Befestigungsbohrungen eine Buchse aus legiertem Stahl eingepresst sein. Sollte diese fehlen, können die Radschraubverbindungen das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment nicht gewährleisten. Im schlimmsten Fall könnte sich die Schraubverbindung lösen und das Rad abfallen. Nach Angaben des Kraftfahrt Bundesamts (KBA), das diesen Rückruf veröffentlicht hat, sind dem Hersteller aber keine Vorfälle in Zusammenhang mit diesem Problem bekannt, die zu Sach- oder Personenschäden geführt haben.

Honda schreibt alle Halter betroffener Fahrzeuge an und bittet sie mit ihrem Auto in die Werkstätten. Dort werden die Räder überprüft. Sollten Buchsen fehlen, werden die Räder ausgetauscht.

Den überwachten Rückruf führt das KBA unter der Referenznummer 15765R. Honda selbst hat für die Aktion den Code 6HA vergeben.

Fazit

Mehr zum Thema Rückrufaktion