Honda CR-V Hybrid: Meistverkauftes Auto in den USA 2026

Der Honda CR-V ist in zwei elektrifizierten Varianten erhältlich: als Vollhybrid (e:HEV) und als Plug-in-Hybrid (e:PHEV). Beide Modelle setzen auf einen 2,0-Liter-Atkinson-Benzinmotor in Kombination mit einem Elektromotor. Während der e:HEV vor allem durch seine intelligente Energieverwaltung punktet, bietet der e:PHEV eine größere Batterie mit einer Kapazität von 17,7 kWh. Diese ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 80 Kilometern nach WLTP-Standard.

Besonders beeindruckend ist die Leistung des Elektromotors, der mit 135 kW (184 PS) deutlich stärker ist als der Verbrennungsmotor. Der Benziner dient primär als Generator zur Stromerzeugung oder übernimmt bei höheren Geschwindigkeiten den Direktantrieb. Diese Kombination sorgt für ein effizientes Fahrerlebnis, insbesondere im Stadtverkehr, wo der Verbrennungsmotor oft ausgeschaltet bleibt.

Warum der Honda CR-V so erfolgreich ist Der Erfolg des Honda CR-V Hybrid in den USA ist kein Zufall. Mit seiner Kombination aus moderner Hybridtechnologie, großzügigem Platzangebot und hoher Alltagstauglichkeit spricht er eine breite Zielgruppe an. Besonders die Plug-in-Hybrid-Variante mit ihrer elektrischen Reichweite von bis zu 80 Kilometern ist ein entscheidender Faktor für Käufer, die Wert auf Nachhaltigkeit und niedrige Betriebskosten legen.

Ein weiterer Grund für den Erfolg ist die hohe Zuverlässigkeit, die Honda-Fahrzeuge traditionell auszeichnet. In den USA, wo SUVs besonders beliebt sind, punktet der CR-V zudem mit seinem ausgewogenen Fahrverhalten und der umfangreichen Sicherheitsausstattung. Diese Eigenschaften machen ihn sowohl für Familien als auch für Pendler attraktiv.

Verbrauchs- und Emissionswerte im Überblick Im ADAC-Ecotest erzielte der e:HEV einen kombinierten Verbrauch von etwa 6,7 Litern pro 100 Kilometer – ein guter Wert für ein SUV dieser Größe. Der e:PHEV hingegen glänzt mit einem kombinierten Verbrauch von nur 2,6 Litern Benzin plus 13,8 kWh Strom auf den ersten 100 Kilometern bei voller Batterie. Dies macht ihn besonders attraktiv für Pendler mit Zugang zu einer Wallbox oder öffentlichen Ladesäulen.

Die CO₂-Emissionen liegen beim e:HEV bei rund 136 g/km, während der e:PHEV durch die Anrechnung des elektrischen Fahranteils deutlich niedrigere Werte erreicht. Allerdings verzichtet Honda beim Plug-in-Hybrid auf eine DC-Schnellladeoption – ein Punkt, der im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem VW Tiguan PHEV kritisch gesehen werden kann.

Raumangebot und Alltagstauglichkeit Mit einer Länge von knapp 4,71 Metern bietet der Honda CR-V großzügige Platzverhältnisse sowohl für Passagiere als auch für Gepäck. Der Kofferraum fasst bis zu 587 Liter in der Standardkonfiguration und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.642 Liter erweitern. Dies macht den CR-V besonders familienfreundlich.

Auch in puncto Sicherheit überzeugt das Modell: Das serienmäßige "Honda Sensing"-Paket umfasst unter anderem adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistenten und ein Kollisionswarnsystem mit Notbremsfunktion. Diese Features tragen dazu bei, dass sich Fahrer und Insassen stets sicher fühlen können.

Vergleich mit Wettbewerbern Im hart umkämpften Segment der Mittelklasse-SUVs tritt der Honda CR-V gegen Modelle wie den Toyota RAV4 oder den Hyundai Tucson an. Während diese ebenfalls Hybridvarianten anbieten, punktet der CR-V vor allem durch seine hohe elektrische Reichweite im Plug-in-Modus sowie seine leise Fahrweise.

Allerdings gibt es auch Kritikpunkte: Das Infotainment-System des CR-V wirkt im Vergleich zu modernen Konkurrenzmodellen etwas veraltet. Zudem ist die Anhängelast des Vollhybriden mit maximal 750 Kilogramm begrenzt – hier haben andere SUVs wie der Mitsubishi Outlander PHEV mehr zu bieten.

Kosten und Verfügbarkeit in Deutschland Die Preise für den Honda CR-V beginnen bei etwa 46.900 Euro für die Basisversion des Vollhybriden (e:HEV). Die Plug-in-Hybrid-Variante startet bei rund 56.900 Euro in der Topausstattung "Advance Tech". Trotz dieser hohen Einstiegspreise kann sich das Modell durch seine niedrigen Betriebskosten langfristig rechnen – insbesondere für Vielfahrer oder Nutzer mit regelmäßiger Lademöglichkeit.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit zur Nutzung der Dienstwagenregelung (0,5-Prozent-Regel), da die elektrische Reichweite des e:PHEV über 80 Kilometern liegt. Dies macht ihn auch für Geschäftskunden attraktiv.