Verkehr
Politik & Wirtschaft

Honda-Tochter Acura baut Verbrenner-Palette aus: Acura sagt tschüss zum reinen EV-Plan

Acura verabschiedet sich vom reinen EV-Plan
Honda-Tochter Acura baut Verbrenner-Palette aus

Acura, die Luxusmarke von Honda, ändert ihre Elektro-Strategie: Statt ausschließlich auf E-Autos zu setzen, kommen nun auch wieder Hybrid- und Verbrenner-Modelle. Damit reagiert die Marke auf die schwache Nachfrage nach reinen Stromern in den USA.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.08.2025
Als Favorit speichern
11/2024 2025 Acura ADX Premiere
Foto: Acura

Die Honda-Tochter Acura war 2021 noch mit klaren Worten angetreten: keine neuen Hybride mehr, stattdessen der direkte Sprung in die Welt der reinen Elektroautos. Doch nun folgt die Kehrtwende. Bei einer Gesprächsrunde im Rahmen der Monterey Car Week bestätigte American-Honda-CEO Kazuhiro Takizawa, dass Acura künftig wieder vermehrt auf Verbrenner- und Hybridmodelle setzt.

Warum Acura umschwenkt

Der Hauptgrund liegt in den USA: Die Nachfrage nach reinen Elektroautos stagniert, die Ladeinfrastruktur ist lückenhaft, und politische Rahmenbedingungen haben sich massiv geändert. Takizawa sagt, dass eine reine EV-Strategie unter diesen Umständen nicht realistisch sei. Gleichzeitig lobte er die flexible Produktion im neuen Honda-EV-Hub in Ohio, wo künftig Verbrenner, Hybride und Elektroautos auf denselben Linien entstehen können.

Ganz verabschiedet sich Acura vom Thema E-Auto jedoch nicht. Erst kürzlich hat der Hersteller seinen neuen batterieelektrische RSX-Prototyp präsentiert. Zudem beteiligt sich Honda an Ionna, einem großen Infrastrukturprojekt für Schnellladestationen. Takizawa betont: ohne Ladepunkte keine E-Autos – und ohne E-Autos keine profitablen Ladepunkte. Acura möchte also weiter Teil der Lösung bleiben.

Eigenständiger Weg bei Hybrid-Technologie

Bei technischen Entwicklungen setzt Honda künftig wieder auf mehr Eigenständigkeit: Während die Zusammenarbeit mit General Motors beim Elektro-SUV Prologue und Chevrolet Blazer EV noch Realität war, will Honda bei Hybriden künftig auf eigene Entwicklungen setzen. Takizawa ist überzeugt: "In Sachen Hybrid haben wir mehr Expertise als jeder andere."

Im Teaserbild zeigen wir einen Acura ADX Modelljahr 2025.

