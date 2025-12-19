Illegaler Pkw-Export nach Russland: Zoll beschlagnahmt Luxus-Autos und Millionen-Werte

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 41-jähriger deutsch-moldauischer Staatsangehöriger aus Gera. Ihm wird vorgeworfen, trotz geltender EU-Sanktionen mindestens 236 Pkw über Umwege nach Russland exportiert zu haben.

Die Ermittler stellten sieben hochwertige Pkw der Marken BMW, Porsche, Audi und Mercedes sicher. Der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt bei 595.000 Euro. Außerdem beschlagnahmten sie 49.150 Euro Bargeld und sicherten Steuererstattungsansprüche in Höhe von 556.000 Euro. Dabei handelt es sich um Rückzahlungen, die der Beschuldigte vom Finanzamt erwartet hätte und die nun vorerst nicht ausgezahlt werden. Zusätzlich wurden für drei Immobilien Sicherungshypotheken mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Euro eingetragen.

Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz ermittelt. Das Verfahren läuft seit Dezember 2024 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Nach Angaben der Behörden sollen die Fahrzeuge gezielt unter Umgehung der bestehenden Ausfuhrbeschränkungen ausgeführt worden sein.

Ermittlungen mit Verzögerung Bereits im Mai 2025 durchsuchten Ermittler Geschäfts- und Privaträume des Beschuldigten sowie dessen Einzelunternehmen. Dabei stellten sie umfangreiche Unterlagen und elektronische Datenträger sicher. Zu diesem Zeitpunkt ließ sich jedoch nicht belegen, dass die Fahrzeuge gezielt für den russischen Markt bestimmt waren. Vermögenswerte konnten zunächst nicht gesichert werden.

Erst die spätere Auswertung der Beweismittel und ergänzende Finanzermittlungen brachten den Durchbruch. Im Dezember 2025 erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Vermögensarrest in Höhe von mehr als 16,5 Millionen Euro.

Weitere Durchsuchungen Anfang Dezember 2025 durchsuchten die Ermittler mehrere Objekte in Gera sowie im sachsen-anhaltischen Teuchern. Ziel war die Sicherung der Vermögenswerte.

Zoll Dresden Auch ein Audi Q7 wurde beschlagnahmt.

Zoll Dresden Der Zoll konnte auch Bargeld sicherstellen.

Zu weiteren Beteiligten, zu konkreten Exportwegen oder zu möglichen Abnehmern äußerten sich die Behörden bislang nicht. Ob es zu einer Anklage kommt, ist offen. Die Ermittlungen dauern an.

Seit Inkrafttreten der EU-Sanktionen gegen Russland unterliegen höherwertige Fahrzeuge strengen Ausfuhrbeschränkungen. Verstöße können strafrechtliche Folgen haben und zu umfangreichen Vermögenssicherungen führen.







