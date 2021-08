Mehr Elektroautos bei Mercedes Källenius rechnet mit Arbeitsplatzverlusten

Im Juli 2021 verkündete Daimler, dass Mercedes sich darauf vorbereite, "noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch zu werden – wo immer die Marktbedingungen es zulassen". "Die Elektromobilität gewinnt an Fahrt – vor allem im Luxus-Segment, wo Mercedes-Benz zuhause ist. "Der Wendepunkt rückt näher, und wir werden bereit sein, wenn die Märkte bis zum Ende des Jahrzehnts vollständig auf Elektroautos umstellen", sagte Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Schon im Jahr 2025 sollen rund 50 Prozent der Neuverkäufe vollelektrische Autos oder solche mit Plug-in-Hybrid-Antrieben sein – doppelt so viel wie bisher geplant.

2030 weniger Daimler-Beschäftigte als jetzt

Källenius kündigte an, man werde Investitionen umverteilen, um "die beschleunigte Transformation profitabel" zu gestalten. "Ich bin überzeugt, dass uns das mit unserer hochqualifizierten und hochmotivierten Belegschaft gelingen wird", gab sich Källenius im Strategie-Update optimistisch. Der "Welt am Sonntag" sagte er allerdings am 1. August, dass diese Belegschaft bis 2030 nochmals schrumpfen werde: "Man muss auch ehrlich mit den Menschen sein: Die Montage eines Verbrennungsmotors bringt mehr Arbeit mit sich als der Bau einer Elektroachse", sagte Källenius dem Blatt. "Selbst wenn wir den kompletten elektrischen Antriebsstrang selbst bauen würden, werden wir Ende der Dekade weniger Menschen beschäftigen", so Källenius.

Eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) zeigt hingegen, dass der Umstieg auf die E-Mobilität keine Jobs koste, sie würden nur verlagert. "Der Arbeitsvolumenvergleich, dass für einen Dieselantrieb drei Beschäftigte und für einen Elektroantrieb nur ein Beschäftigter benötigt wird, gilt nur für den Motor", sagte Studienautor und BCG-Partner Daniel Küpper gegenüber dem Handelsblatt. "Für den Bau eines kompletten Elektroautos ist der Arbeitsaufwand nahezu genauso hoch wie für ein Auto mit Verbrennungsmotor."

Umstellung auf E-Antrieb kostet nur bei Daimler Jobs

Darum räumt auch Ola Källenius ein, es gebe mit der Transformation auch neue, hochwertige Jobs im Zuge der Umstellung. Küpper nennt etwa die Batteriezell- und Batteriemodulfertigung, das Batteriepackaging sowie die Leistungselektronik und das Thermomanagement der Batterie. Und die Fahrzeugmontage sei sogar arbeitsintensiver als bei einem Verbrenner-Fahrzeug, hier spiele auch das aufwändigere Verlegen des Kabelbaums eine Rolle.

Aber Källenius denkt an sein Unternehmen und weiß, dass Daimler bislang eben keine eigene Zellfertigung plant. Denn wie die meisten Autohersteller sieht er die Technologieführerschaft hierfür in Asien. Drum hat auch Mercedes weitreichende Kooperationsverträge beispielsweise mit den chinesischen Zellspezialisten Farasis und CATL geschlossen. Farasis plante bis vor kurzem eine Zellfertigung nahe Bitterfeld, CATL baut eine riesige Batteriefabrik in Thüringen, die schon 2022 in Betrieb gehen und im Endausbau 2000 neue Arbeitsplätze bieten soll. Arbeitskräfte, die nicht bei Daimler entstehen.

Dort bringt die Umstellung der Kernmarke Mercedes auf Elektroantriebe vielmehr den Abschied vom Verbrennungsmotor näher. Neue Fahrzeugarchitekturen sollen ab 2025 auf reinen E-Antrieb ausgelegt sein (siehe Galerie), nur die 2024 debütierende Mercedes Modular Architecture (MMA) für Modelle bis zur Größe der C-Klasse kann dann als einzige überhaupt noch Verbrennungsmotoren tragen.

Sogar der Betriebsrat geht den Wandel mit: "Man kann nicht gegen den Strom schwimmen, wenn die ganze Welt gerade den batterieelektrischen Antrieb vorantreibt", sagte Arbeitnehmervertreter Michael Brecht der Welt am Sonntag. In der Belegschaft gebe es hingegen durchaus noch Widerstände: "Einige Kollegen hängen schon noch dem Glauben an, dass wir noch eine Weile so weitermachen könnten", so Brecht.

Klar, denn bisher verdient Daimler sein Geld vor allem mit ausschließlich von Verbrennungsmotoren angetriebenen Autos. Der Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen machte im ersten Halbjahr gerade mal etwas mehr als drei Prozent am Gesamtabsatz aus; ein etwas höherer Anteil von Hybridautos ändert da wenig, zumal die PHEV-Modelle ja eben auch noch einen Diesel oder Benziner an Bord haben.

Fazit

Die Warnung von Daimler-Chef Ola Källenius, dass die Umstellung auf den E-Antrieb die Anzahl der Jobs verringere, bezieht sich nur auf sein Unternehmen – weil Daimler einen Teil der Wertschöpfung an Elektroautos nicht besetzen kann: die Herstellung von Batteriezellen. Die setzt Mercedes in Kamenz oder Hedelfingen zwar zu Modulen und ganzen Akkus zusammen, muss in den nächsten Jahren aber Millionen von Batteriezellen von asiatischen Zulieferern beziehen.

Weil die Nachfrage nach der Kern-Komponente des E-Autos mit dessen Hochlauf enorm steigt, ist Mercedes, wie die meisten anderen Autobauer auch, abhängig. Eine eigene Zellfertigung könnte diese Abhängigkeit reduzieren und neue Arbeitsplätze im Unternehmen schaffen. Das scheint Daimler aber aufgrund des Vorsprungs der Asiaten nicht ratsam. Auch damit sind die Schwaben in guter Gesellschaft.