In den nächsten Wochen soll es bereits so weit sein. Dann will die Bundesregierung ein neues Gesetz auf den Weg bringen, durch das rund 80 Prozent aller Tankstellen dazu verpflichtet werden, Schnelllademöglichkeiten für Elektroautos zu installieren. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz während der Eröffnung der IAA Mobility 2023 in München an.