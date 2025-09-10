AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Karlsruhe ist Blitzer-Spitzenreiter: Hier zahlen Autofahrer am meisten

Karlsruhe ist Blitzer-Spitzenreiter
Hier zahlen Autofahrer am meisten

Eine neue Analyse von LeasingMarkt.de zeigt, welche Städte in Deutschland besonders streng bei Tempo-Verstößen kontrollieren. Die Untersuchung vergleicht Einnahmen, Blitzer-Dichte und Messstellen in 30 Städten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2025
Als Favorit speichern
Wer hat die höchsten Blitzer-Bußgeld-Einnahmen Deutschlands?
Foto: LeasingMarkt.de

Geschwindigkeitsüberschreitungen gehören zu den häufigsten Verkehrsverstößen in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt war jeder dritte Verkehrstote zumindest zum Teil auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, setzen Städte vermehrt auf Blitzer und Messstellen – mit teils erheblichen Einnahmen aus Bußgeldern.

Karlsruhe führt das Ranking an

Die baden-württembergische Stadt Karlsruhe, Heimat des Bundesverfassungsgerichts, steht an der Spitze: Mit knapp 92 Euro Bußgeldeinnahmen pro Pkw und einer Dichte von rund drei stationären Blitzern pro 10.000 Pkw belegt Karlsruhe den ersten Platz. Insgesamt nimmt die Stadt jährlich 13 Millionen Euro an Bußgeldern ein. Damit rangiert Karlsruhe deutlich vor Hamburg und Berlin, die zwar höhere Gesamteinnahmen erzielen, aber aufgrund der deutlich höheren Fahrzeugzahlen im Pro-Kopf-Vergleich weiter hinten liegen.

Leipzig und Hamburg auf den Plätzen zwei und drei

Leipzig, Heimat des 5. und 6. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, folgt mit durchschnittlich 83 Euro Bußgeld pro Pkw und Hamburg mit rund 58 Euro. In Hamburg summieren sich die absoluten Einnahmen auf stolze 47 Millionen Euro im Jahr. Zusammen mit Karlsruhe zeigt Leipzig, dass nicht nur Metropolen mit besonders hohem Verkehrsaufkommen hohe Einnahmen erzielen, sondern auch Mittelstädte mit dichter Überwachung weit vorn liegen können.

Potsdam setzt auf viele Messstellen

Mit neun Messstellen pro 10.000 Pkw führt Potsdam dieses Teil-Ranking klar an. Die Hauptstadt Brandenburgs rangiert damit weit über dem bundesweiten Durchschnitt von 3,69 Messstellen pro 10.000 Pkw. Für Autofahrer bedeutet dies bei Tempoversstößen ein besonders hohes Risiko, dass die zuständige Behörde sie erwischt.

Blitzer, Radarfalle, Brennstoffzelle
VETRO Verkehrselektronik

Mit neun Messstellen pro 10.000 Pkw führt Potsdam dieses Teil-Ranking an (Symbolbild).

Flensburg: Hochburg der mobilen Blitzer

Die nördlichste kreisfreie Stadt Deutschlands, Flensburg, sticht mit einem hohen Anteil mobiler Blitzer hervor. Pro 10.000 Pkw sind in der Heimat des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), das auch das FAER (Fahr-Eignungsregister – "Verkehrssünderkartei") führt, 0,44 Geräte im Einsatz – doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt.

Blitzer und Sicherheit – mehr als nur Einnahmen

Obwohl Kritiker immer wieder die Finanzinteressen der Städte betonen, bleibt der Kernaspekt von Geschwindigkeitsmessungen die Verkehrssicherheit. Blitzer und Messstellen sollen dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und Leben zu retten. LeasingMarkt.de-Geschäftsführer Martin Teichmann betont, dass Kontrollen dort stattfinden sollten, wo sie wirklich nötig sind – etwa an Gefahrenstellen.

Mehr zum Thema Bußgeldkatalog