Kei Cars für die USA: Trump hat sich in Kleinstwagen verliebt

Bei seiner Ankündigung am Mittwoch (3.12.2025) bezüglich der geänderten Kraftstoffverbrauchsvorschriften kündigte US-Präsident Donald Trump überraschend an, dass er Verkehrsminister Sean Duffey damit beauftragt hat, die regulatorischen Voraussetzungen für die Zulassung von Kleinwagen, wie sie in Asien verkauft werden – beispielsweise japanischen Kei-Cars – in den USA zu schaffen.

Niedliche Autos Trump erklärte, er habe diese kleinen Autos während seiner letzten Asienreise gesehen und sie als "niedlich" und "wunderschön" bezeichnet. Man habe ihm jedoch gesagt, dass sie aufgrund von Vorschriften in den USA nicht verkauft werden dürften. Die Äußerungen des Präsidenten ließen vermuten, dass er dies für absurd hielt und der Meinung war, diese kleinen Fahrzeuge könnten zu einem günstigeren Preis als andere herkömmliche Modelle angeboten werden. Trump lobte außerdem die höhere Effizienz kleinerer Autos dank ihrer kleineren Motoren und nannte Marken wie Honda und Toyota als potenzielle Hersteller.

Produktion in den USA Trump stellte aber auch klar, dass solche Modelle, wenn sie auf dem US-Markt angeboten werden sollen, auch in den USA produziert werden müssen. Bislang bauen die asiatischen Hersteller ihre Klein- und Kleinstwagen aber ausschließlich in Asien. Ob sich eine Produktion in den USA beim zu erwartenden Absatz rechnet, ist völlig offen. Bei einem möglichen Import dürften die hohen Aufschläge für Preise sorgen, die die Kleinwagen nicht wettbewerbsfähig machen. Amerikanische Anbieter haben die Produktion von kleineren Modellen schon lange zugunsten der Fertigung von hochprofitablen SUVs und Trucks aufgegeben.

Bislang verhindern vor allem abweichende Crashtest- und Sicherheitsstandards den Verkauf von entsprechenden Kleinwagen in den USA. Auch die Verbrauchsvorgaben, die sich an Radstand und Spurbreite orientieren, sind für große Modelle leichter zu realisieren als für Kleinwagen.