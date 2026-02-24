Lamborghini streicht E-Auto-Pläne: E-Autos sind ein teures Hobby

Der italienische Sportwagenbauer Lamborghini will seine Pläne zum Bau eines reinen Elektroautos nicht weiter verfolgen. Das erklärte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann gegenüber der britischen Sunday Times. "Nach eingehender Analyse und dem fortlaufenden Dialog mit Händlern und Kunden wurde Lamborghini klar, dass sich die Verbreitung rein elektrischer Fahrzeuge deutlich verlangsamt hat, insbesondere im Segment der Luxus-Supersportwagen, wo die Nachfrage weiterhin sehr gering ist", sagte Winkelmann gegenüber der Sunday Times.

Kunden wollen keinen Elektro-Lambo Im Klartext: Lamborghini-Kunden haben kein sonderliches Interesse an einem vollelektrischen Sportwagen. Er fügte hinzu, dass die Kunden das "emotionale Erlebnis" ihrer Lamborghinis schätzten und ein Verbrennungsmotor für dieses Erlebnis unerlässlich sei. "Ich bin schon einige fantastische Elektroautos gefahren und gebe offen zu, dass es fast unmöglich ist, das Gefühl eines großartigen Verbrennungsmotors in einem Elektroauto zu reproduzieren", sagte Winkelmann – und Lamborghinis Kunden – scheinen dem zuzustimmen. Die Entwicklung eines Elektromodells wäre für das Unternehmen mit hohen Investitionen verbunden und damit finanziell unverantwortlich gegenüber Aktionären, Kunden, Mitarbeitern und deren Familien, solange Markt und Kundenbasis noch nicht bereit sind." Letztendlich würde ein Elektromodell für den Sportwagenbauer zu einem teuren Hobby.

Weiter mit Verbrenner und PHEV Am Thema Elektrifizierung will man in Sant’Agata Bolognese allerdings weiter festhalten. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Lamborghini-Modelle als PHEV-Versionen verfügbar sein. Darüber will der Sportwagenbauer so lange an Verbrennern festhalten, wie es möglich ist. Einem reinen Elektromodell will Winkelmann aber noch keine ultimative Absage erteilen. Wenn die Zeit reif dafür ist, werde man wieder über das Thema nachdenken. Jetzt möchte er dazu aber keinen Zeitrahmen nennen.

Die Entscheidung von Lamborghini fällt in eine Zeit, in der auch die Konzernschwestern Porsche und Bentley ihre Elektroautopläne korrigieren. Beide setzten weiter auf Verbrenner und PHEV-Konzepte. Beim Wettbewerber Ferrari hingegen treibt man die Entwicklung des Elektromodells Luce weiter voran. Das Management in Maranello scheint zumindest ein gewisses Marktpotenzial für einen Elektro-Ferrari zu sehen.

2023 hatte Stephan Winkelmann noch den Lamborghini Lanzador als erstes Elektromodell der Marke präsentiert. Kommen sollte der zunächst 2028. Später wurde er aber auf das Ende des Jahrzehnts verschoben. Jetzt wurden auch diese Pläne beerdigt.