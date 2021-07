Lego Ford F-150 Raptor Diese 1.379 Teile gibt's erst ab 18!

Seit 1948 ist die F-Serie bei Ford das Pick-up-Arbeitstier – der legendäre F-150 ist für die Amerikaner so etwas wie die Lizenz zum Gelddrucken. Der mit Blick auf die Verkaufszahlen amerikanische Golf in Pick-up-Form kommt ab Oktober 2021 zu Ihnen nach Hause. Genauer gesagt bringt Lego die heiße Raptor-Version im Maßstab von rund 1:15 in die heimischen Wohnzimmer. Warum nicht Kinderzimmer? Ganz einfach: Der Lego Ford F-150 Raptor mit der Artikelnummer 42126 ist ab 18.

Lego Der Lego Ford F-150 Raptor besteht aus 1.379 Teilen.

Warum das so ist, weiß nur der Hersteller selbst. Denn die Anzahl der Teile fällt mit 1.379 nicht gerade monströs aus. Zudem sind weder die Aufkleber nicht jugendfrei noch der Preis mit 139,99 Euro exorbitant hoch. Es scheint ein weiterer Versuch Legos zu sein, Produkte dem Ü18-Publikum schmackhaft zu machen. Immerhin: Wer sich den Raptor zu Hause dann wirklich schnappt, kann die Klötzchen-Marke natürlich nicht kontrollieren.

V6-Motor mit beweglichen Kolben

Zu den authentischen Details des Ford F-150 Raptor von Lego gehören der V6-Motor mit beweglichen Kolben sowie die Federungen an allen Rädern. Es gibt vier zu öffnende Türen, natürlich eine zu öffnenden Motorhaube und einer Ladefläche. Das Modell ist 42 Zentimeter lang, 18 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch.

Fazit

Lego präsentiert eine weitere automobile Legende in ihrer +18-Reihe. Der Ford F-150 Raptor kostet 139,99 Euro und kommt im Oktober 2021 auf den Markt.