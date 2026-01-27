Manövrierunfähig vor Borkum: Brand legt Auto-Frachter mit 1.300 Autos lahm

Das Havariekommando koordinierte den Großeinsatz, bei dem mehrere Schiffe, Hubschrauber und Spezialteams beteiligt waren, darunter der Bergungsschlepper "Nordic", das Mehrzweckschiff "Mellum" sowie ein Seenotrettungskreuzer. Der Frachter "MS Thames Highway" war am Montagabend (26.1.2026) aus dem Hafen von Emden ausgelaufen und sollte nach Angaben des Havariekommandos Kurs auf das britische Grimsby nehmen. Kurz nach dem Ablegen gegen 23:00 Uhr brach im Maschinenraum ein Feuer aus. Die 18-köpfige Besatzung und ein Lotse an Bord konnten den betroffenen Bereich luftdicht verschließen, wodurch sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten.

Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht. Feuerwehrkräfte aus Cuxhaven und Wilhelmshaven waren per Hubschrauber an Bord gebracht worden, um Glutnester zu bekämpfen. Nach Angaben des Havariekommandos blieb die gesamte Besatzung unverletzt.

Schiff treibt manövrierunfähig in der Nordsee Durch den Brand kam es zu einem Totalausfall der Maschinenanlage. Der rund 149 Meter lange und 25 Meter breite Autotransporter ist daher nicht mehr eigenständig steuerbar und liegt nordwestlich der Insel Borkum außerhalb des Fahrwassers vor Anker. Nach offiziellen Angaben treten keine Schadstoffe aus.

Der Frachter soll im Laufe des Tages von privaten Bergungsunternehmen nach Emden geschleppt werden.

Rund 480 Elektroautos an Bord Laut Havariekommando transportiert die "Thames Highway" insgesamt rund 1.300 Fahrzeuge, darunter etwa 480 Elektroautos. Die Ladung sei nach derzeitigem Stand nicht betroffen und auch nicht Auslöser des Brandes.

Das Schiff gehört zur britischen Reederei K Line European Sea Highway Services (KESS) und ist regelmäßig zwischen deutschen und britischen Häfen unterwegs.

Erinnerung an Brand der "Fremantle Highway" Der Vorfall erinnert an das Feuer auf der "Fremantle Highway" im Sommer 2023. Auch dieser Frachter hatte mehrere Tausend Autos, darunter Elektrofahrzeuge, an Bord und musste nach einem Brand in der Nordsee abgeschleppt werden. Damals war ein Crewmitglied ums Leben gekommen. Die "Fremantle Highway" liegt inzwischen reparaturfähig im niederländischen Eemshaven.

Anm. d. Red.: Das Aufmacherbild zeigt die "Thames Highway" im Hafen von Grimsby.