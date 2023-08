Glaube an das Wachstum

Auch wenn die Zahlen derzeit mau aussehen (in unserer Bildergalerie sehen Sie die meistverkauften E-Autos Deutschlands), möchte der Mercedes-Boss mehr in die Elektromobilität investieren. "Irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts dreht der Markt. Dann werden wir ein exponentielles Wachstum bei Elektroautos sehen", erklärt Källenius gegenüber dem Handelsblatt. Aber, so der Topmanager weiter, man könne sich nicht vollständig vom Geschehen am Markt entkoppeln. Schließlich entscheiden am Ende die Kunden selbst, was sie kaufen und was nicht. Deshalb hat der Verbrennungsmotor bei Mercedes bislang noch kein definitives Ablaufdatum.