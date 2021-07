Mercedes-Rückruf wegen Seitencrash-Sensoren Zahlreiche Baureihen betroffen

Mercedes ruft wegen möglicherweise fehlerhafter Seitencrash-Sensoren Fahrzeuge verschiedener Baureihen in die Werkstätten zurück.

Da Probleme mit in den Türen montierten Seitencrash-Sensoren auftreten können, ruft Mercedes 2.607 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Sämtliche betroffene Fahrzeuge sind in Deutschland gemeldet.

Die Probleme können bei Modellen der Baureihen AMG GT, CLS, EQC und GLC sowie bei Fahrzeugen der E-, G- und S-Klasse auftreten, die Mercedes im vergangenen Jahr gebaut hat. Der fehlerhafte Sensor kann laut Hersteller zu einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit der Insassen-Schutzsysteme führen.

Achim Hartmann Auch Modelle des Mercedes-AMG GT (im Bild die Black-Series-Variante) sind vom Rückruf betroffen.

Prüfung in der Werkstatt

Im Rahmen der Rückrufaktion überprüft Mercedes die Sensoren in der Werkstatt und tauscht die Bauteile bei Bedarf aus. Betroffene Fahrzeughalter schreibt der Hersteller über seine Händler an.

Beim Kraftfahrtbundesamt läuft der Rückruf unter der Nummer 011010, Mercedes hat für die Aktion die Rückruf-Codes 9193111 und 9193112 vergeben.

Fazit

Mercedes-Modelle der Baureihen AMG GT, CLS, EQC und GLC sowie Fahrzeuge der E-, G- und S-Klasse können fehlerhafte Seitencrash-Sensoren in den Türen haben. Betroffen sind ausschließlich in Deutschland zugelassene Modelle des Baujahrs 2020. Der Hersteller ruft die Autos in die Werkstätten zurück, prüft die Sensoren und tauscht sie bei Bedarf aus.