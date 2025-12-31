Milben, Moos und Model T: Der angeblich erste Rückruf der Automobilgeschichte

Die Legende erzählt, dass Ford bei den frühen Model T‑Sitzen Spanisches Moos als Polstermaterial verwendet habe – und das Material habe sich in gewisser Weise verselbstständigt. Spanisches Moos (Tillandsia usneoides) ist eine sehr weiche Aufsitzerpflanze, die von Baumästen herunterhängt – ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von den Südstaaten der USA bis nach Argentinien und Chile.

Edisons Nachbar in Florida Henry Ford hat für seine Automobil-Produktion viel mit pflanzlichem Material experimentiert. So hatte er unter anderem eine äußerst stabile Karosserie aus Sojabohnen-Pflanzenfasern entwickelt und Versuche mit Karosserien aus Hanf durchgeführt.

Die Sojabohnen-Experimente führte er teilweise in seiner Winter-Residenz im Fort Myers (Florida) durch. Dort war er der direkte Nachbar seines Förderers, Mentors und engen Freundes Thomas Edison, der wiederum auf seinem Grundstück eine Vielzahl verschiedener Pflanzen züchtete. Und in Florida ist auch Spanisches Moos allgegenwärtig.

Gregor Hebermehl Spanisches Moos wächst als Aufsitzerpflanze von Bäumen herab - es ist sehr weich.

Klassiker unter den Auto-Mythen Angeblich hätten sich im unbehandelten Spanischen Moos Larven der Chigger-Milben eingenistet, eine parasitäre Laufmilben-Art, die aus den Sitzen gekrochen und die Insassen gebissen haben soll. Folge war der angeblich erste Rückruf in der Geschichte der Automobil-Industrie. Fakt: Historisch ist das nicht belegt.

Archive des Henry Ford Museums und zeitgenössische Zeitungsberichte geben keinen Hinweis auf einen solchen Rückruf. Ford hat seinerzeit Pferdehaar für das Polstern der Sitze eingesetzt – ein damals gängiges Material für Polstermöbel. Es gab zwar auch Möbelhersteller, die mit Spanischem Moos als Polsterstoff experimentiert haben, aber diese haben das Material vorher gekocht oder anders behandelt, sodass keine Schädlinge in dem Stoff überleben konnten.

Konstantin Nechaev / 500px Die Larven von so einer Laufmilbe sollen den ersten Rückruf der Automobil-Industrie ausgelöst haben - wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Geschichte aber um eine urbane Legende.

Chigger-Milben

Größe: zirka 0,2 mm, kaum sichtbar

zirka 0,2 mm, kaum sichtbar Larven: saugen Blut von Wirbeltieren

saugen Blut von Wirbeltieren Erwachsene Milben: ernähren sich von Pflanzen oder kleinen Arthropoden

ernähren sich von Pflanzen oder kleinen Arthropoden Bisswirkung: starker Juckreiz durch Verdauungsenzyme

starker Juckreiz durch Verdauungsenzyme Lebensraum: hohes Gras, feuchte Büsche, selten Autos Vom Mythos zur urban legend

Der Ursprung der Geschichte liegt vermutlich in den Südstaaten der USA, in Florida erzählen Tourguides bis heute die Anekdote gern. Wahrscheinlich haben Internetforen und Blogs die Geschichte erst Jahrzehnte nach ihrer Entstehung weltweit verbreitet. Sie zeigt, wie charmant sich eine kleine, skurrile Anekdote verselbstständigen kann – ganz ohne historische Belege.

RM Auctions Der Ford Model T war das erste erfolgreiche Großserienauto der USA.

Warum wir solche Geschichten lieben

Legenden wie diese vereinen Humor, Grusel und die Faszination für frühe Automobilgeschichte. Sie regen unsere Fantasie an und laden zu Diskussionen ein: "Was wäre, wenn …?" Auch wenn sie nicht wahr sind, erzählen sie viel über die Kultur der Autoenthusiasten und erst recht über die Macht des Geschichtenerzählens.