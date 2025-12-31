AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Milben, Moos und Model T: Der angeblich erste Rückruf der Automobilgeschichte

Wenn die Milbe im Auto sticht
Der Mythos vom ersten Rückruf

Die Geschichte vom Ford Model T und angeblich milbenverseuchten Sitzen klingt so bizarr, dass sie fast wahr sein müsste. Doch hinter der Erzählung vom ersten Rückruf der Automobilgeschichte steckt vor allem eines: eine urbane Legende.

Veröffentlicht am 31.12.2025
Der Ford Model T und Milben waren angeblich am ersten Rückruf der Autoindustrie beteiligt - aber dafür gibt es keinerlei Belege.
Foto: RM Auctions (Ford Model T), Konstantin Nechaev / 500px via Getty Images (Milbe), Gregor Hebermehl (Baum), Collage: Holger Wittich

Die Legende erzählt, dass Ford bei den frühen Model T‑Sitzen Spanisches Moos als Polstermaterial verwendet habe – und das Material habe sich in gewisser Weise verselbstständigt. Spanisches Moos (Tillandsia usneoides) ist eine sehr weiche Aufsitzerpflanze, die von Baumästen herunterhängt – ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von den Südstaaten der USA bis nach Argentinien und Chile.

Edisons Nachbar in Florida

Henry Ford hat für seine Automobil-Produktion viel mit pflanzlichem Material experimentiert. So hatte er unter anderem eine äußerst stabile Karosserie aus Sojabohnen-Pflanzenfasern entwickelt und Versuche mit Karosserien aus Hanf durchgeführt.

Die Sojabohnen-Experimente führte er teilweise in seiner Winter-Residenz im Fort Myers (Florida) durch. Dort war er der direkte Nachbar seines Förderers, Mentors und engen Freundes Thomas Edison, der wiederum auf seinem Grundstück eine Vielzahl verschiedener Pflanzen züchtete. Und in Florida ist auch Spanisches Moos allgegenwärtig.

Spanisches Moos an einem Baum
Gregor Hebermehl

Spanisches Moos wächst als Aufsitzerpflanze von Bäumen herab - es ist sehr weich.

Klassiker unter den Auto-Mythen

Angeblich hätten sich im unbehandelten Spanischen Moos Larven der Chigger-Milben eingenistet, eine parasitäre Laufmilben-Art, die aus den Sitzen gekrochen und die Insassen gebissen haben soll. Folge war der angeblich erste Rückruf in der Geschichte der Automobil-Industrie. Fakt: Historisch ist das nicht belegt.

Archive des Henry Ford Museums und zeitgenössische Zeitungsberichte geben keinen Hinweis auf einen solchen Rückruf. Ford hat seinerzeit Pferdehaar für das Polstern der Sitze eingesetzt – ein damals gängiges Material für Polstermöbel. Es gab zwar auch Möbelhersteller, die mit Spanischem Moos als Polsterstoff experimentiert haben, aber diese haben das Material vorher gekocht oder anders behandelt, sodass keine Schädlinge in dem Stoff überleben konnten.

Gemäß einer urbanen Legende sollen Milben für den ersten Rückruf in der Automobil-Industrie gesorgt haben.
Konstantin Nechaev / 500px

Die Larven von so einer Laufmilbe sollen den ersten Rückruf der Automobil-Industrie ausgelöst haben - wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Geschichte aber um eine urbane Legende.

Chigger-Milben

  • Größe: zirka 0,2 mm, kaum sichtbar
  • Larven: saugen Blut von Wirbeltieren
  • Erwachsene Milben: ernähren sich von Pflanzen oder kleinen Arthropoden
  • Bisswirkung: starker Juckreiz durch Verdauungsenzyme
  • Lebensraum: hohes Gras, feuchte Büsche, selten Autos

Vom Mythos zur urban legend

Der Ursprung der Geschichte liegt vermutlich in den Südstaaten der USA, in Florida erzählen Tourguides bis heute die Anekdote gern. Wahrscheinlich haben Internetforen und Blogs die Geschichte erst Jahrzehnte nach ihrer Entstehung weltweit verbreitet. Sie zeigt, wie charmant sich eine kleine, skurrile Anekdote verselbstständigen kann – ganz ohne historische Belege.

1923er Ford Model T Centre-Door Sedan
RM Auctions

Der Ford Model T war das erste erfolgreiche Großserienauto der USA.

Warum wir solche Geschichten lieben

Legenden wie diese vereinen Humor, Grusel und die Faszination für frühe Automobilgeschichte. Sie regen unsere Fantasie an und laden zu Diskussionen ein: "Was wäre, wenn …?" Auch wenn sie nicht wahr sind, erzählen sie viel über die Kultur der Autoenthusiasten und erst recht über die Macht des Geschichtenerzählens.

Fazit

