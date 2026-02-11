Im Januar 2026 haben Spezialkräfte den kanadischen Ex-Snowboarder Ryan Wedding in Mexiko festgenommen. Wedding, der 2002 bei den Olympischen Winterspielen teilnahm, stand lange auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI. Er wird beschuldigt, ein transnationales Drogenkartell zu führen und zahlreiche Verbrechen begangen zu haben, darunter Mord und Drogenhandel. Ende November 2027 war Wedding in die Schlagzeilen geraten, weil das FBI Los Angeles einen seltenen Mercedes CLK GTR Roadster beschlagnahmt hat, den es Ryan Wedding zurechnet.

Die Festnahme Weddings ist das jüngste Kapitel in der umfassenden "Operation Giant Slalom", einer internationalen Fahndungsaktion, die US-amerikanische und kanadische Behörden durchgeführt haben. Im Rahmen dieser Operation haben die Sicherheitskräfte inzwischen mehrere Verdächtige festgenommen, die angeblich in ein weit verzweigtes Drogen- und Geldwäschenetzwerk involviert sind. Das Kartell, das Wedding angeblich führt, soll jährlich Milliarden Dollar umsetzen und enge Verbindungen zum mexikanischen Sinaloa-Kartell pflegen.

Operation Giant Slalom – aktueller Stand Ein US-Gericht hatte Wedding bereits in der Vergangenheit wegen Drogenhandels verurteilt. Doch nach seiner Freilassung im Jahr 2011 soll er das kriminelle Geschäft weitergeführt haben, indem er unter verschiedenen Aliasnamen wie "El Jefe" oder "Giant" agierte. Die US-Behörden werfen ihm vor, unter anderem in den USA und Kanada Kokain in großen Mengen eingeführt zu haben. Auch soll er Morde angedroht haben, um mögliche Zeugen zu beseitigen. Die Festnahme Weddings und seiner Komplizen markiert nach Einschätzung der Sicherheitskräfte einen entscheidenden Moment in den Bemühungen, das internationale Drogenimperium zu zerschlagen.

Will Lester/MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images FBI-Direktor Kash Patel (Mitte) verkündet am Freitag, dem 23. Januar 2026 auf dem Ontario International Airport die Festnahme des ehemaligen kanadischen Olympia-Snowboarders Ryan Wedding in Mexiko. FBI-Agent Akil Davis flankiert ihn links, der Polizeichef von Los Angeles Jim McDonnell steht rechts von ihm.

Die Behörden haben im Rahmen der Operation kürzlich ebenfalls Tommy Demorizi festgenommen – der mutmaßliche Komplize Weddings soll für die Ermordung eines Zeugen verantwortlich sein soll.

FBI Los Angeles Bis zu seiner Festnahme Ende Januar 2026 gehörte Ryan Wedding zu den zehn meistgesuchten Verdächtigen des FBI. Dieses Foto des mutmaßlichen Drogenbosses hat das FBI Los Angeles am 8. Dezember 2025 veröffentlicht.

Beschlagnahmte Motorradsammlung Als Teil der Ermittlungen gegen Wedding haben die Behörden auch seltene und wertvolle Motorräder sichergestellt, die sie ihm zuschreiben. Insgesamt 62 Motorräder haben Fahnder in einer Lagerhalle in Mexiko gefunden, darunter hochgradig exklusive MotoGP-Rennmaschinen. Den Gesamtwert der Sammlung schätzen Experten auf rund 40 Millionen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 33,68 Millionen Euro). Während diese faszinierenden Funde ein Hinweis auf den Hang Weddings zu höchst exklusiven Hochleistungs-Fahrzeugen sein könnten, liegt der Fokus der Ermittlungen auf seinen möglichen Drogengeschäften und den Verbindungen zum Sinaloa-Kartell.