Sportwagen

Mercedes CLK GTR Roadster beschlagnahmt: FBI ermittelt gegen Olympioniken

Mercedes CLK GTR Roadster vom Olympioniken
Vom FBI beschlagnahmt

Das FBI hat im Zuge von Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogenboss einen seltenen Mercedes-Benz CLK GTR Roadster beschlagnahmt. Der Roadster aus dem Jahr 2002 gehört zu den eher seltenen Supersportwagen – und könnte nun selbst zum Ermittlungsinstrument werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.11.2025
Mercedes CLK GTR Roadster
Foto: FBI / Instagram

Der Mercedes-Benz CLK GTR Roadster aus dem Jahr 2002 gehört zu den exklusivsten Fahrzeugen, die einen Stuttgarter Stern tragen. Nur fünf Exemplare sind entstanden, deutlich weniger als von der mit 20 Exemplaren ohnehin seltenen Coupé-Version. Nun steht einer dieser raren Roadster im Zentrum einer internationalen Fahndung – denn das FBI hat das Auto im Rahmen der Operation "Giant Slalom" beschlagnahmt.

Vom Olympioniken zum vermeintlichen Großschmuggler

Die Ermittler rechnen den Wagen dem kanadischen Ex-Snowboarder Ryan Wedding und seinem Umfeld zu. Wedding, der 2002 bei den Olympischen Winterspielen antrat, soll sich nach seiner Sportkarriere einem weitverzweigten Drogen- und Geldwäschenetzwerk angeschlossen haben. Laut US-Ermittlern bewegt die Organisation jährlich bis zu einer Milliarde Dollar (aktuell umgerechnet zirka 864 Millionen Euro) und arbeitet eng mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell zusammen. Wedding selbst steht auf der Liste der "Ten Most Wanted Fugitives" (zehn meistgesuchten Flüchtigen) des FBI.

13 Millionen Dollar auf vier Rädern

Den beschlagnahmten Roadster schätzen Experten auf einen Wert von rund 13 Millionen Dollar (11,23 Millionen Euro). Allerdings hat im November 2023 CLK GTR Roadster bei einer Auktion "nur" 10 Millionen Dollar (damals 9,42 Millionen Euro) erzielt. Ein gleichzeitig versteigertes CLK GTR Coupé ging seinerzeit für 13 Millionen US-Dollar (damals umgerechnet 12,1 Millionen Euro) weg, womit das deutlich häufigere Coupé auch deutlich höher bewertet war. Mercedes hat die Modelle erst nach der Einstellung der GT1-Serie 1998 und 1999 in Affalterbach bei AMG und HWA gebaut.

Mercedes CLK GTR Roadster
FBI / Instagram

Vom Mercedes CLK GTR Roadster existieren nur fünf Exemplare - einen hat jetzt das FBI Los Angeles beschlagnahmt.

Technik aus der Königsklasse der GT1-Zeit

Unter der Kohlefaserhaut arbeitet ein 6,0-Liter-V12 mit knapp 600 PS, gekoppelt an ein sequentielles Sechsgang-Getriebe. Das Aggregat sitzt mittig im Chassis.

Mercedes CLK GTR Roadster
FBI / Instagram

Der Mercedes CLK GTR Roadster soll einem in Drogengeschäfte verwickelten kanadischen Snowboard-Olympioniken gehört haben.

Das passiert mit dem Roadster

Das FBI hat sich nicht dazu geäußert, wo es das Fahrzeug gefunden hat oder in welchem Zustand es ist. In der Regel werden auch in den USA beschlagnahmte Luxusgüter zugunsten des Staates versteigert. Angesichts des Marktwerts dürfte das für den US-Steuerzahler ein lohnendes Geschäft sein.

Fazit

