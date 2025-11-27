Mercedes CLK GTR Roadster beschlagnahmt: FBI ermittelt gegen Olympioniken

Der Mercedes-Benz CLK GTR Roadster aus dem Jahr 2002 gehört zu den exklusivsten Fahrzeugen, die einen Stuttgarter Stern tragen. Nur fünf Exemplare sind entstanden, deutlich weniger als von der mit 20 Exemplaren ohnehin seltenen Coupé-Version. Nun steht einer dieser raren Roadster im Zentrum einer internationalen Fahndung – denn das FBI hat das Auto im Rahmen der Operation "Giant Slalom" beschlagnahmt.

Vom Olympioniken zum vermeintlichen Großschmuggler Die Ermittler rechnen den Wagen dem kanadischen Ex-Snowboarder Ryan Wedding und seinem Umfeld zu. Wedding, der 2002 bei den Olympischen Winterspielen antrat, soll sich nach seiner Sportkarriere einem weitverzweigten Drogen- und Geldwäschenetzwerk angeschlossen haben. Laut US-Ermittlern bewegt die Organisation jährlich bis zu einer Milliarde Dollar (aktuell umgerechnet zirka 864 Millionen Euro) und arbeitet eng mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell zusammen. Wedding selbst steht auf der Liste der "Ten Most Wanted Fugitives" (zehn meistgesuchten Flüchtigen) des FBI.

13 Millionen Dollar auf vier Rädern Den beschlagnahmten Roadster schätzen Experten auf einen Wert von rund 13 Millionen Dollar (11,23 Millionen Euro). Allerdings hat im November 2023 CLK GTR Roadster bei einer Auktion "nur" 10 Millionen Dollar (damals 9,42 Millionen Euro) erzielt. Ein gleichzeitig versteigertes CLK GTR Coupé ging seinerzeit für 13 Millionen US-Dollar (damals umgerechnet 12,1 Millionen Euro) weg, womit das deutlich häufigere Coupé auch deutlich höher bewertet war. Mercedes hat die Modelle erst nach der Einstellung der GT1-Serie 1998 und 1999 in Affalterbach bei AMG und HWA gebaut.

FBI / Instagram Vom Mercedes CLK GTR Roadster existieren nur fünf Exemplare - einen hat jetzt das FBI Los Angeles beschlagnahmt.

Technik aus der Königsklasse der GT1-Zeit Unter der Kohlefaserhaut arbeitet ein 6,0-Liter-V12 mit knapp 600 PS, gekoppelt an ein sequentielles Sechsgang-Getriebe. Das Aggregat sitzt mittig im Chassis.

FBI / Instagram Der Mercedes CLK GTR Roadster soll einem in Drogengeschäfte verwickelten kanadischen Snowboard-Olympioniken gehört haben.

Das passiert mit dem Roadster Das FBI hat sich nicht dazu geäußert, wo es das Fahrzeug gefunden hat oder in welchem Zustand es ist. In der Regel werden auch in den USA beschlagnahmte Luxusgüter zugunsten des Staates versteigert. Angesichts des Marktwerts dürfte das für den US-Steuerzahler ein lohnendes Geschäft sein.

