Was hat dieser Sportwagen mit Bushido zu tun? Lamborghini Revuelto Impavido

Der italienische Autohersteller feiert sein 25. Jubiläum auf dem japanischen Markt. Die auf dem Revuelto basierende Sonderversion namens Impavido wird in einer Auflage von 25 einzeln nummerierten Exemplaren gebaut und ist ausschließlich für japanische Kunden bestimmt. Der Name, italienisch für "furchtlos", und das gesamte Designkonzept sind von der japanischen Kultur inspiriert.

Für die Gestaltung des Revuelto Impavido ist das Personalisierungsprogramm Lamborghini Ad Personam verantwortlich. Als zentrale Inspirationsquelle diente Bushido. Und nein, damit ist nicht der deutsche Rapper gemeint, dieser hat mit dem Sondermodell offiziell nichts zu tun.

Der japanische Begriff Bushido bedeutet übersetzt "Weg des Kriegers" und beschreibt den Ehren- und Verhaltenskodex der Samurai-Krieger. Dennoch hat sich der Rapper, mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi, für seinen Künstlernamen ebenfalls von der japanischen Kultur inspirieren lassen. Und zugegeben, das Sondermodell würde ihm schon stehen.

Design aus der Welt der Samurai Aber zurück zur Optik des Fahrzeugs. Diverse Elemente an Exterieur und Interieur greifen Details japanischer Kriegerrüstungen auf. So sollen scharfe Linien an den Türen und der Heckschürze an den Hieb eines Katana-Schwerts erinnern. Goldfarbene Akzente an der Karosserie zitieren die Odoshi, die Seidenschnürung, mit der die Platten einer Samurai-Rüstung verbunden wurden. Die Gestaltung der Frontpartie orientiert sich am Maedate, dem Wappen auf einem Samurai-Helm, während Dekorelemente auf Dach und Kotflügeln die lackierten Rüstungsplatten, Kozane genannt, neu interpretieren sollen.

Kunden können aus vier Konfigurationen wählen. Die Glanzlackierungen sind Verde Campus (Grün), angelehnt an den Nationalstein Jade, und Grigio Artis Lucido (Grau), das für die Klinge eines Katana-Schwerts steht. Die matten Varianten umfassen Grigio Crater Matt (Grau) als Symbol für Furchtlosigkeit und Rosso Pyra (Rot), das mit Tapferkeit assoziiert wird. Je nach Lackierung werden Akzente in Schwarz und Bronze kombiniert. Zur Sonderausstattung gehören geschmiedete 21- und 22-Zoll-Felgen in Schwarz, bronzefarbene Bremssättel und mattschwarze Auspuffendrohre.

Im Innenraum setzt sich das Konzept fort. Die Ausstattung kombiniert schwarzes Leder und Corsa-Tex – ähnlich wie Alcantara – mit bronzefarbenen Kontrastdetails. Spezifische Stickereien an Sitzen, Türen und Dachhimmel sowie ein Samurai-Logo und eine Carbon-Plakette mit der individuellen Nummerierung "1 di 25" runden das Paket ab.

Lamborghini Kunden können aus vier Konfigurationen wählen. Zwei verschiedene Glaslackierungen und zwei matte Versionen.



Bekannte Technik mit 1.015 PS Die technische Basis des Sondermodells bleibt unverändert. Der Revuelto ist das erste High Performance Electrified Vehicle (HPEV) der Marke. Der 6,5-Liter-V12-Saugmotor arbeitet mit drei Elektromotoren und einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe zusammen. Die Systemleistung des Hybridantriebs liegt bei 1.015 PS. Damit beschleunigt der Supersportwagen in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h.

Mit dem Revuelto Impavido würdigt Lamborghini die Bedeutung des japanischen Marktes, der zu den besonders etablierten für den Hersteller zählt. Ein Preis für das Sondermodell wird nicht genannt.

Im Video sehen Sie, wie sich der Serien-Revuelto auf der Straße schlägt.