Neuer Volkswagen Konzern-Designchef: Andreas Mindt übernimmt von Michael Mauer

Andreas Mindt, Leiter Design der Marke Volkswagen, übernimmt zum 1. März 2026 zusätzlich die Leitung des Konzern-Designs der Volkswagen Group. Er folgt auf Michael Mauer, der das Unternehmen im Zuge eines geplanten Generationenwechsels verlässt. Zuvor hatte Mauer bereits seine Aufgaben bei Porsche an seinen Nachfolger, den von McLaren gekommenen Tobias Sühlmann, übergeben.

Marken voneinander abgrenzen Die Aufgabe von Andreas Mindt (im Aufmacherbild links) als Leiter des Konzern-Designs ist es die einzelnen Marken klar voneinander abzugrenzen. Jede Marke muss auf den ersten Blick wiedererkennbar sein. Gleichzeitig stellt das Konzern-Design sicher, dass alle Produkte auf die Bedürfnisse der einzelnen Regionen und Märkte sowie auf die unterschiedlichen Erwartungen der Kunden weltweit eingehen.

Andreas Mindt startete seine Laufbahn im Volkswagen-Konzern 1996 nach seinem Studium an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim. Bis 2014 hatte er zunächst verschiedene Positionen bei der Marke Volkswagen inne. Dabei wirkte er unter anderem beim Design der ersten Tiguan Generation und am Exterieur-Design des Golf 7 mit. Von 2014 bis 2021 verantwortete er die Neuausrichtung des Exterieur-Designs von Audi: vom Audi A1 bis zum Audi e-tron GT und vom Audi Q3 bis zum Audi Q8. Seit 2021 prägte er als Director of Bentley Design eine neue Designsprache für Bentley, die im Sommer vergangenen Jahres mit dem Bentley Batur vorgestellt wurde. Seit Februar 2023 leitet er das Design der Marke Volkswagen Pkw.

Michael Mauer startete 2004 als vierter Designchef in der langjährigen Historie von Porsche. Seine Vorgänger hießen Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine und Harm Lagaay. Mauer studierte Automobildesign an der Fachhochschule Pforzheim und kam über Stationen bei Mercedes, Smart und Saab zu Porsche. Zu Beginn seiner Tätigkeit bei der Porsche AG verantwortete er die Überarbeitung des Cayenne, den neuen Panamera sowie den Supersportwagen 918 Spyder. Michael Mauer überführte das Porsche-Design zudem ins Elektrozeitalter. Seit Januar 2023 hat Mauer darüber hinaus in Personalunion das Konzern-Design der Volkswagen Group geleitet.