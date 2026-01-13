Neues Honda-Logo: Bald ist es an Serienfahrzeugen zu sehen

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentierte der japanische Hersteller vor zwei Jahren ein überarbeitetes H-Emblem, das den strategischen Neustart des Unternehmens als Anbieter elektrifizierter Mobilität symbolisieren soll. Damals verriet das Unternehmen aber noch nicht, ab wann und in welchem Umfang das neue Logo zum Einsatz kommen soll.

Nun gibt Honda bekannt, das Logo ab 2027 schrittweise einführen zu wollen. Den Anfang machen die kommende Generation von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Darüber hinaus soll das H-Emblem im gesamten Honda-Kosmos zu sehen sein. Dazu zählen die Händlerstandorte, die Markenkommunikation und der Motorsport. Im Mittelpunkt stehen die kommenden Modellgenerationen, mit denen Honda den Schritt in Richtung Elektromobilität sichtbar vollzieht. Das neue Logo soll diesen Umbruch optisch symbolisieren.

Zwei Hände als Symbol für Wandel und Kundennähe Gestalterisch bleibt Honda seiner Interpretation aus dem Jahr 2024 treu. Das neue H-Emblem verzichtet auf den seit 1981 bekannten Rahmen. Stattdessen steht das "H" frei und breiter im Raum. Honda selbst beschreibt die Form als zwei ausgestreckte Hände. Es soll ein Sinnbild für Offenheit und Kundennähe darstellen.

Gleichzeitig verabschiedet sich Honda vom dreidimensionalen Look, der das Markenemblem seit dem Jahr 2000 geprägt hat. Das flächige Design folgt damit dem aktuellen Branchentrend der Reduktion.

Ein Logo mit klaren Linien Dass Honda sein Logo verändert, bleibt die Ausnahme. Der 1948 gegründete Hersteller gilt als einer der konservativsten Autobauer, wenn es um das Logo geht. Seit Beginn der Automobilproduktion in den frühen 1960er-Jahren nutzt Honda ein "H" und hat dieses bislang nur viermal grundlegend überarbeitet.

1969 ersetzte eine schmalere, vertikalere Version das ursprüngliche, sehr breite Emblem mit Schriftzug. 1981 kehrte der Honda-Schriftzug zurück, während das H kleiner wurde und erstmals in einen Rahmen rückte. Im Jahr 2000 folgte die bis heute bekannte Variante: größer, tiefer in den Rahmen gezogen und mit markantem 3D-Effekt – der nun Geschichte ist.

Mit der Einführung des neuen Logos ab 2027 setzt Honda erneut einen seltenen, aber bewussten Einschnitt. Vor allem aber macht der Hersteller damit sichtbar, dass die nächste Entwicklungsstufe der Marke untrennbar mit Elektrifizierung verbunden ist.