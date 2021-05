Neuzulassungen Top 50 April 2021 Der Corsa crasht die VW-Party

Fast hätten wir den Top 50-Artikel aus dem März hervorkramen und weitgehend unbearbeitet für den April neu veröffentlichen können. Okay, wir hätten ein paar Zahlen austauschen müssen, schließlich liegen die Neuzulassungszahlen im vierten Monat des Jahres konjunkturbedingt traditionell unter denen des Vormonats. Aber unter den ersten Neun befanden sich diesmal genau dieselben Modelle wie auch im März. Eine Konstanz, die auch darauf hindeutet, dass sich der deutsche Automarkt nach der Corona-Krise weiter konsolidiert.

Opel Corsa auf Platz vier

Die Plätze eins, zwei, drei und fünf (hier liegen die VW-Modelle Golf, Tiguan, T-Roc und Passat) haben sich überhaupt nicht verändert. Dazwischen haben sich die Positionen etwas verschoben, weshalb nun der Opel Corsa und nicht der Mini jener Kleinwagen ist, der auf Platz vier liegt und so in die VW-Party platzt. Wenn er nicht zu den Nutzfahrzeugen zählen würde, wäre das übrigens erneut dem Fiat Ducato gelungen. Der im März viertplatzierte Transporter wies im April die fünfthöchsten Zulassungszahlen auf.

Rossen Gargolov Natürlich ist der Golf wieder Erster. Aber die Verluste waren happig und der Vorsprung schmolz.

Comebacks gelangen dem Opel Astra und dem Ford Focus. Die beiden Kompakten sprangen von Platz 25 auf elf beziehungsweise 45 auf 13. BMW darf zudem die Rückkehr zweier Modelle in die Top 50 feiern. Sowohl der 2er als auch der X3 landeten in den mittleren Dreißigern. Dort zeigte sich auch, wie eng es in der Zulassungs-Statistik zugehen kann: Auf den Rängen 37, 38 und 39 landeten die Mercedes-Baureihen B-Klasse und GLA sowie der Skoda Kamiq – und das jeweils im Abstand von nur einer Neuzulassung.

Mega-Absturz für das Tesla Model 3

Das Tesla Model 3 ist der lebende Beweis dafür, dass der Gewinner von gestern der Verlierer von heute sein kann. Im März noch das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto und auf Gesamtplatz 14 eingelaufen, schmierte der Kalifornier im April total ab und landete weit hinter den besten 100. Was dazu führte, dass sich der VW ID.3 diesmal die Strom-Krone aufsetzen konnte. Der in Zwickau gebaute Elektro-Volkswagen war auf Position 25 übrigens das erste Auto, das seine Neuzulassungszahl im Vergleich zum Vormonat verbessern konnte (von 2.260 auf 2.264). Alle vor ihm mussten teils herbe Verluste hinnehmen.

Ebenfalls unglücklich dürfte Mercedes mit der Performance seiner Mittelklasse-Baureihen sein. Die E-Klasse fiel von Platz 21 auf 40, für die C-Klasse ging es sogar von Position 28 ganz raus aus den Top 50. Ähnlich schlimm erging es dem Seat Ateca, der von Rang 19 auf 42 purzelte. Und dem Opel Mokka, der im März noch 18. wurde und nun diese Bestenliste ebenfalls nur aus einiger Entfernung sieht.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Neuzulassungen Top 50 April 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 7.203 2 VW TIGUAN 5.567 3 VW T-ROC 4.901 4 OPEL CORSA 4.596 5 VW PASSAT 4.320 6 MINI MINI 4.033 7 BMW 3ER 3.984 8 SKODA OCTAVIA 3.934 9 VW UP 3.801 10 MERCEDES GLK, GLC 3.477 11 OPEL ASTRA 2.852 12 AUDI A6, S6, RS6 2.847 13 FORD FOCUS 2.831 14 VW TRANSPORTER 2.820 15 MERCEDES A-KLASSE 2.766 16 VW POLO 2.728 17 VW T-CROSS 2.591 18 AUDI A3, S3, RS3 2.576 19 AUDI A4, S4, RS4 2.401 20 BMW 5ER 2.391 21 SEAT LEON 2.386 22 BMW X1 2.336 23 BMW 1ER 2.311 24 HYUNDAI KONA 2.274 25 VW ID.3 2.264 26 FORD KUGA 2.237 27 FIAT 500 2.160 28 RENAULT CAPTUR 2.159 29 FORD PUMA 2.142 30 VW CADDY 2.084 31 MERCEDES V-KLASSE 2.081 32 MERCEDES CLA-KLASSE 2.016 33 KIA CEED 1.970 34 BMW 2ER 1.949 35 AUDI Q3 1.887 36 BMW X3 1.801 37 MERCEDES B-KLASSE 1.774 38 MERCEDES GLA 1.773 39 SKODA KAMIQ 1.772 40 MERCEDES E-KLASSE 1.763 41 OPEL CROSSLAND X 1.760 42 SEAT ATECA 1.743 43 RENAULT CLIO 1.702 44 VW TOURAN 1.698 45 TOYOTA YARIS 1.670 46 SMART FORTWO 1.652 47 SKODA KAROQ 1.638 48 SKODA SUPERB 1.616 49 DACIA DUSTER 1.572 50 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 1.560

Fazit

Während es vorne so gut wie keine Bewegung kam, ging es dahinter für einige nach oben und für andere steil nach unten. Besonders auffällig ist, dass das Tesla Model 3 rein gar nicht vom allgemeinen E-Auto-Aufschwung profitieren konnte. Und dass Mercedes besonders heftige Einbußen erlitt.