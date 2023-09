Neuzulassungen August 2023: Gewerbliche zünden Elektro-Feuerwerk

Insgesamt erhielten im August 335.904 Kraftfahrzeuge erstmals ein Kennzeichen; 32,8 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Auch die bisherige Jahresbilanz trägt positive Vorzeichen. Bei den Pkw mündeten 1.913.564 Neuzulassungen von Januar bis August in einem Plus von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über alle Kfz hinweg meldet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nach acht Monaten 2.376.570 Neuzulassungen und damit einen Zuwachs um 16,1 Prozent. Wie oben bereits erwähnt, sorgten vor allem die gewerblichen Neuzulassungen für den satten Aufschwung. Diese legten um 51,2 Prozent zu und machten so 69,3 Prozent der Gesamt-Neuzulassungen aus.