Neuzulassungen Brasilien 2022 Samba im Blut, Kleinwagen und Pick-ups auf der Straße

Der brasilianische Automarkt kommt auch im Jahr 2022 nicht aus dem Tief heraus, in das er im Jahr 2020 abgestürzt ist. Seinerzeit sanken die Neuzulassungen um fast 27 Prozent und haben sich seitdem knapp unterhalb der Zwei-Millionen-Marke eingependelt.

2022 liegen die Neuzulassungen in den Kategorien Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, in die die in Brasilien so beliebten Pick-ups fallen, in der Jahresbilanz mit 1.957.699 Einheiten ebenfalls in diesem Fenster. Der Rückgang zum Vorjahr liegt bei 0,85 Prozent. Die Pkw allein konnten um 1,22 Prozent auf 1.576.960 Autos zulegen. Die leichten Nutzfahrzeuge verloren dagegen um 8,58 Prozent auf 380.739 Fahrzeuge.

Fiat führt, GM folgt

Marktführerschaft über beide Kategorien hinweg ist in Brasilien Fiat mit einem Marktanteil von 21,97 Prozent. GM folgt mit 14,89 Prozent auf Platz zwei vor VW mit 13,75 Prozent Marktanteil. Auf den weiteren Plätzen landen Toyota (9,77 %), Hyundai (9,59 %), Jeep (7,03 %), Renault (6,47 %), Honda (2,9 %), Nissan (2,74 %) und Peugeot (2,13 %). Beachtlich: Die chinesische Marke Chery lässt in Brasilien mit einem Marktanteil von 1,79 Prozent Größen wie Citroen (1,64 %) oder Ford (1,06 %) hinter sich.

Blickt man nur auf die Pkw, so steht GM (16,76 %) knapp vor Fiat (15,49 %) und VW (15,2 %). Im Ranking der leichten Nutzfahrzeuge dominiert klar Fiat (48,82 %) vor Toyota (12,77 %) und VW (7,73 %).

Klein müssen sie sein

Fiat Der Fiat Strada ist nicht nur der beliebteste Pick-up in Brasilien, er ist auch absolut gesehen der Bestseller.

Absolute Lieblinge im Land von Samba und Fußball sind Kleinwagen, auch in Limousinenform. Ein gewisser SUV-Boom ist ebenso klar zu erkennen. Ganz oben im Ranking steht 2022 mit deutlichem Vorsprung der Fiat Strada – ein kleiner Pick-up. Rang zwei geht an den Hyundai HB20, gefolgt vom Chevrolet Onix im Doppelpack als Steilheck und Limousine. Der zulassungsstärkste VW in Brasilien ist weiter der Gol auf Platz sechs.

Große und teure Autos sind Mangelware

Größere oder gar luxuriösere Pkw-Modelle finden sich nur unter ferner liefen. Absoluter Liebling ist dabei der BMW 3er, der es kumuliert auf rund 5.550 Neuzulassungen bringt. Die Mercedes C-Klasse kommt nur auf knapp 1.100 Neuzulassungen. Noch dünner wird die Luft bei den Sportwagen. Porsche ist mit dem 911 Marktführer. 614 Exemplare wurden 2022 nach Brasilien geliefert. 330 Bestellungen entfallen auf den Ford Mustang. Vom elektrisch angetriebenen Taycan konnte Porsche 241 Exemplare absetzen.

Umfrage Wieviel geben Sie im Schnitt für einen Neuwagen aus? 1924 Mal abgestimmt Unter 20.000 Euro. Über 20.000 Euro. Ich kaufe nur Gebrauchtwagen. mehr lesen

Fazit

Der südamerikanische Markt Brasilien, der auch in 2022 weiter unter der Zwei-Millionen-Marke bleibt, steht auf Kompaktmodelle mit Steilheck und kleine Limousinen. Gefragt sind auch Pick-ups, die als praktische Nutzfahrzeuge gelten. Große Autos sind Mangelware.