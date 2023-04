Neuzulassungen März 2023 Pkw-Markt zieht an

Auch nach dem ersten Quartal des Jahres 2023 befindet sich der deutsche Pkw-Markt im Plus. 666.818 neu in den Verkehr gebrachte Autos sorgen für einen Zuwachs um 6,5 Prozent. Trotz der soliden Wachstumsrate ist der Abstand zum Vorkrisenniveau weiterhin groß: Im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2019 liegen die Neuzulassungen des ersten Quartals des aktuellen Jahres noch knapp ein Viertel darunter.

"Das Zulassungsplus ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Hersteller weiter ihre Lieferrückstände abbauen", so Thomas Peckruhn, ZDK-Vizepräsident und Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland. "Auf den Privatmarkt wirkt sich das jedoch fast gar nicht aus. Auch die Lage bei den privaten Auftragseingängen ist zurzeit alles andere als rosig. Viele Interessenten zögern eine Kaufentscheidung auch deshalb hinaus, weil die Politik zurzeit viele andere Baustellen eröffnet, wie zum Beispiel das Thema Heizungserneuerung, und damit die Menschen verunsichert, weil neue finanzielle Belastungen drohen. Außerdem fehlen uns im Handel bezahlbare Kleinwagen mit batterieelektrischem Antrieb, was den Einstieg mancher Kaufinteressenten in diese Antriebsart erschwert."

Insgesamt fanden im März 354.549 neue Kfz ihren Weg auf die Straße (+ 15,1 %). Nach drei Monaten liegen die Gesamt-Kfz-Neuzulassungen bei 826.580 Fahrzeugen und damit um 7,7 Prozent über dem Vorjahres-Vergleichsquartal.

KBA

Elektrifizierte Modelle weiter stark gefragt

Weiter in der Käufergunst steigend präsentieren sich reine Elektroautos. Mit 44.125 Neuzulassungen legt diese Antriebsart um 28,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und kommt auf einen Neuzulassungsanteil von 15,7 Prozent. 84.029 Neuwagen und damit 29,9 Prozent der Neuzulassungen verfügten über einen Hybridantrieb. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr liegt bei elf Prozent. Unter den Hybridmodellen waren 16.776 mit einem Plug-in-Hybrid (6,0 %/-38,5 %) ausgerüstet. 36,7 Prozent der Neuwagen waren mit einem Benzinmotor ausgestattet (103.271 Pkw/+22,8 %), 17,3 Prozent entfielen auf Dieselfahrzeuge (48.597 Pkw/+7,8 %). Weiter nur absolute Nebenschauplätze bleiben für die Gasantriebe. Ein Anteil von 0,4 Prozent entfiel auf Flüssiggas-Pkw (1.161 Pkw/-33,5 %). 0,1 Prozent aller neu zugelassenen Pkw verfügte über einen Erdgas-Antrieb (143 Pkw/-8,3 %).

Die wichtigsten Details der Neuzulassungen März 2023:

Anteil Benziner: 36,7 % (+ 22,8 %)

Anteil Diesel: 17,3 % (+ 7,8 %)

Anteil Elektro: 15,7 % (+ 28,0 %)

Anteil Flüssiggas-Fahrzeuge: 0,4 % (- 33,5 %)

Anteil Erdgas-Fahrzeuge: 0,1 % (- 8,3 %)

CO₂-Ausstoß: 120,6 g/km nach WLTP (+ 1,1 %)

Käufer lieben SUV

Den größten Neuzulassungsanteil verbuchte mit 29,7 Prozent das Segment der SUV, die im Berichtsmonat um 23,1 Prozent zulegten, gefolgt von der Kompaktklasse (15,9 %/+27,8 %), Kleinwagen (11,8 %/+3,6 %), Geländewagen (11,3 %/+23,9 %) und Mittelklasse (10,9 %/+6,0 %). Die Sportwagen erzielten mit 31,2 Prozent den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat; ihr Anteil betrug 1,3 Prozent. Ebenfalls im Plus lagen die Segmente Großraum-Vans (+28,6 %/1,8 %), Obere Mittelklasse (+10,5 %/3,0 %), Minis (+9,7 %/4,4 %), Oberklasse (+9,6 %/1,1 %), Utilities (+7,9 %/4,1 %) und Wohnmobile (+6,6 %/3,2 %). Mit einem negativen Vorzeichen ging das Segment Mini-Vans (-11,5 %/0,8 %) aus dem Zulassungsmonat März hervor.

Vom Aufschwung bei den Neuzulassungen können rund die Hälfte aller Marken profitieren; zahlreiche davon sogar im dreistelligen Bereich. Die Ausschläge auf der Verliererseite fallen dagegen nicht so extrem aus. Hier stechen nur Lada und Mitsubishi besonders hervor. Alle Einzelergebnisse der Marken sehen Sie in der Fotoshow.

Gebrauchtwagenmarkt wächst zart

So langsam aus dem Winterschlaf erwacht der Gebrauchtwagenmarkt. Bei den Pkw wechselten 560.404 Autos den Besitzer, was einem Zuwachs um fünf Prozent entspricht. Insgesamt meldet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für den März 660.357 Kfz-Halterwechsel. Das Plus gegenüber dem Vorjahr liegt bei 2,1 Prozent. Etwas niedriger liegen die Zuwächse über das gesamte erste Quartal hinweg. Bei den Pkw münden 1.507.447 Halterwechsel in ein Plus von 2,4 Prozent. In Bezug auf alle Kfz stehen 1.743.168 Fahrzeuge in der KBA-Statsitik – ein Plus von 1,1 Prozent.

Fazit

Mit einem deutlichen Neuzulassungs-Zuwachs im März liegt der Neuwagenmarkt nach dem ersten Quartal 2023 knapp im Plus. Der Aufschwung ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Hersteller weiter ihre Lieferrückstände abbauen. Dennoch bleiben die Zahlen noch rund ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau. Stark gefragt sind weiter SUV-Modelle in Kombination mit Elektroantrieb.