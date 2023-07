Im Regelfall fechten bei den Großraum-Vans die Mercedes V-Klasse und der VW Touran die Segmentspitze unter sich aus. Im Juni aber haben beide das Nachsehen gegenüber dem Dacia Jogger, der bisher nur Plätze hinter den beiden deutschen Protagonisten gut war. Der Rumäne setzt den Blinker und zieht schwungvoll am Wettbewerb vorbei, sichert sich gar 38,9 Prozent Anteil am Gesamtsegment. Respekt!

VW Passat beflügelt

Bewegung auch in der Mittelklasse. Hier scheint der VW Passat zum Ende seiner Karriere noch einmal so richtig in Schwung zu kommen. Er lässt die schwächelnde Mercedes C-Klasse hinter sich, und zwar deutlich. Der BMW 3er auf Rang drei sieht die Rücklichter des Wolfsburgers nur noch aus der Ferne.