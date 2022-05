Neuzulassungen Segmente April 2022 Opel Corsa und VW Passat sind zurück

Der Neuwagenhandel wird auf breiter Front von Produktions- und in Folge von Lieferengpässen dominiert. Wer jetzt seine Kundschaft bedienen kann ist klar auf der Siegerstraße. Entsprechend bildet die Neuzulassungsstatistik immer mehr nur die punktuelle Situation ab, zeigt aber nicht mehr generelle Trends ab.

Im April verzeichnet die Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt Bundesamts in insgesamt fünf Segmenten neue Spitzenreiter. Aber auch auf den Positionen dahinter war reichlich Bewegung. Starten wir aber in ruhigem Fahrwasser. Bei den Minis verliert der Fiat 500 zwar deutlich bei den absoluten zahlen, dennoch kann er sich auf dem Spitzenplatz vor VW Up und Hyundai i10 behaupten. Aber schon bei den Kleinwagen wird es unruhiger. Der Opel Corsa spielt stark auf und sich selbst dabei auf den Sonnenplatz im Segment. In seinem Sog spült es den ebenfalls erstarkten VW Polo auf Rang zwei. Dritter bleibt der Yaris aus dem Toyota-Stall.

VW Passat stark, Tesla Model 3 ohne Bedeutung

Mit deutlich rückläufigen Zulassungszahlen steht der Golf weiter an der Spitze der Kompakten. Dahinter kann der Kia Ceed im April mit dem Audi A3 die Plätze tauschen, mit dem besseren Ende für den Koreaner. In der insgesamt recht schwach aufspielenden Mittelklasse drängt sich mal wieder der VW Passat auf Platz eins. Dahinter kann die Mercedes C-Klasse den BMW 3er überflügeln. Das Tesla Model 3 reiht sich im April unter "ferner liefen" ein. Die Amerikaner warten offensichtlich auf das nächste Schiff mit frischer Ware.

Tesla Das Model 3 von Tesla kann im April nicht punkten.

Extrem stark zeigt sich die Mercedes E-Klasse in der Oberen Mittelklasse. BMW 5er und Audi A6 – im Vormonat noch Tabellenführer – bleiben nur die Plätze. Auch in der Oberklasse führt ein Stern das Feld an – nämlich der der S-Klasse. Der Porsche Taycan schiebt sich am 7er von BMW vorbei auf Rang zwei.

SUV-Land ist VW-Land – zumindest in Deutschland. Ganz oben auf dem Treppchen steht der T-Roc vor dem T-Cross. Neu auf drei landet der Ford Kuga. bei den artverwandten Geländewagen schafft es der BMW X3 dem Dauersieger VW Tiguan ein Schnippchen zu schlagen. Der Bayer steht vor dem Wolfsburger. Auf Rang drei entscheidet im April der Audi Q5 den Familienwettstreit mit dem Q3 für sich.

Sportwagenkönig aus Zuffenhausen

Unangefochtener Sportwagenkönig bleibt der Elfer von Porsche, der sich im April noch dominanter gibt als schon bisher. Mit deutlichem Rückstand folgt erneut der BMW Z4. Und mit dem Mercedes E-Klasse Coupé zeigt sich auch ein alter Bekannter mal wieder auf dem Siegertreppchen.

Aus dem Vormonat bekannt sind auch die Rangfolgen in den Segmenten Mini-Vans, Ultilities und Wohnmobile. Bei den Großraumvans kann der neue Dacia Jogger die Schwäche des VW Touran nutzen und sich selbst auf Rang zwei hinter dem Dauersieger Mercedes B-Klasse platzieren.

Umfrage Verzögert sich die Lieferung Ihres Neuwagens aktuell? 3352 Mal abgestimmt Ja, um mehr als 2 Monate Ja, um mehr als 3 Monate Ja, um mehr als 6 Monate Ja, um mehr als 12 Monate Nein Ich kaufe keine Neuwagen! Ich habe kein Auto gekauft! mehr lesen

Fazit

Autos die nicht geliefert oder nicht gebaut werden können, können auch nicht in der Zulassungsstatistik auftauchen. Entsprechend zeigt die Statistik ein ziemlich verzerrtes Bild. Wann sich die Lage normalisiert, ist derzeit nicht abzusehen. Bis dahin haben viele Modelle Chancen zu punkten, die sonst nicht so im Interesse der Kundschaft stehen.