Neuzulassungen Segmente Februar 2022 Tesla und Mini holen Klassensiege

Chipkrise, Lieferengpässe, Elektroauto-Boom oder Corona-Pandemie – derzeit unterliegt der Automarkt so vielen unberechenbaren Einflüssen, dass jeder Monat neue ungewöhnliche Zahlen bringt. In den jetzt vom Kraftfahrt Bundesamt (KBA) für den Monat Februar veröffentlichen Statistiken zeigen sich erneut Anomalien.

Mini mit Maxi-Ergebnis

Max Bal‡zs Der Mini dominiert das Kleinwagensegment.

Der erste Blick auf das Kleinwagensegment wiegt noch in Sicherheit, strahlt das Ergebnis doch irgendwie bekannte Beständigkeit aus. Vorn steht wie im Vormonat mit haushohem Vorsprung der Fiat 500, dahinter der VW Up und neu, aber nicht unerwartet auf dem Treppchen der Smart Fortwo. Aber schon bei den Kleinwagen reiben wir uns zum ersten Mal die Augen. Können Sie sich daran erinnern, wann der Mini dieses Segment angeführt hat? Wir uns auch nicht. Ist aber so. Er steht klar vor dem Opel Mokka, der wiederum den Toyota Yaris deutlich hinter sich lässt. Dem früheren Seriensieger VW Polo bleibt nur der undankbare vierte Rang.

Zurück zu alter Dominanz, aber noch weit entfernt von alter Stärke, steht der VW Golf der Kompaktklasse vor. Die beiden weiteren Podestplätze gehen an seine MQB-Baukastenbrüder Skoda Octavia und Audi A3. In der Mittelklasse folgt Überraschung, Teil 2. Das Tesla Model 3 fegt die Mercedes C-Klasse vom Treppchen und führt das Feld an. Dahinter sortieren sich der BMW 3er und der Audi A4 ein. In der Oberen Mittelklasse teilen sich Audi A6, BMW 5er und Mercedes E-Klasse – in dieser Reihenfolge – den Gesamtkuchen beinahe vollständig und brüderlich untereinander auf.

Mercedes S-Klasse heißt der Dominator bei den Oberklasse-Modellen, gefolgt von den Volkswagen-Konzernbrüdern Porsche Taycan und Audi A8. Bei den SUV hat es der Mercedes GLC tatsächlich geschafft den VW T-Roc abzuhängen. Der Benz steht auf eins, der Wolfsburger nur auf zwei. Der Mokka dahinter sichert sich seinen Platz aus dem Vormonat.

Der Jogger kommt

MQB-Familien-Geschichte, Teil 2, spielt sich bei den Geländewagen ab. Vorn steht, fast schon wie gewohnt, der VW Tiguan. Dahinter der Audi Q3 und neu auf dem Treppchen der Skoda Kodiaq. Ein echter Sportwagen braucht keinen Baukasten. Der Porsche 911 macht es mit seinem ganz eigenen Konzept und sichert sich erneut die Sportwagen-Krone. Der Z4 aus dem hause BMW steht erneut dahinter auf Rang zwei. Mit einem echten Abverkaufsschwung klettert der Mercedes AMG GT zum Karriereende nochmal auf die Siegerstufen und wird Dritter.

Bei den Mini-Vans rücken die Spitzenplätze zwar enger zusammen, vorn bleibt aber knapp die Mercedes B-Klasse vor dem Peugot 3008. Der Dacia Lodgy bleibt Dritter. Richtig Musik ist dagegen bei den Großraum-Vans drin. Die V-Klasse von Mercedes schiebt sich am Touran vorbei auf Rang eins, der ganz neue Dacia Jogger nimmt schon einmal Anlauf und schafft direkt Platz drei.

Großes Verharrungsvermögen zeigen die Segmente Utilities und Wohnmobile. Hier bewegt sich mal so gar nichts.

Fazit

Von vielen Faktoren beeinflusst spülen die Februar-Ergebnisse bei den Neuzulassungen das Tesla Model 3 erneut an die Spitze der Mittelklasse. Der Mini holt sich erstmals die Krone bei den Kleinwagen.