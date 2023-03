Neuzulassungen Segmente Februar 2023 Zurück zur Normalität

Hatte sich schon im Januar klar abgezeichnet, dass der Höhenflug von PHEV-Modellen und Elektroautos zum Jahresende 2022 mit den gestrichenen und reduzierten Förderprämien vorerst beendet ist, so zeichnet der Februar dieses Bild fort. In drei Klassen setzten sich zwar neue Protagonisten an die Spitze, in Summe dominieren aber die Klassiker.

Panda jagt 500

Bei den Kleinwagen ist der Fiat 500 nicht von der Spitze zu verdrängen. Im Februar bekommt er aber starke Unterstützung vom Markenbruder Panda. Der dritte Podestplatz geht an den Hyundai i10. Deutliche Veränderungen bei den Kleinwagen. Der Opel Corsa meldet sich zurück an der Spitze, der Mini schiebt sich neu auf das Podest und gleich auf Rang zwei. Dem Toyota Yaris bleibt nur Rang drei.

Bei den Kompakten konnte der Dacia Sandero seinen Höhenflug aus dem Januar nicht fortführen. Er musste das Podest für den Ford Focus räumen. Davor stehen weiter der VW Golf und der Skoda Octavia. Die Mittelklasse sieht die üblichen Verdächtigen an der Spitze. Ganz oben steht hauchdünn vor dem Audi A4 erneut die Mercedes C-Klasse. Der Passat von VW muss sich mit dem dritten Platz zufriedengeben. Ein Platztausch zwischen dem BMW 5er und der Mercedes E-Klasse kennzeichnet die Obere Mittelklasse. Den Audi A6 an der Spitze ficht das nicht an.

Tesla Model Y dominiert die SUV

Keine Veränderung auf den Podestplätzen zeigt die Oberklasse: S-Klasse vor Taycan und 7er lautet weiter die Reihenfolge. Bei den SUV könne alle drei Treppchen-Kandidaten ordentlich zulegen. Am Ende hatte das Tesla Model Y aber klar die Nase vor dem VW T-Roc und dem Mercedes GLC.

Ein neuer Q macht sich bei den Geländewagen auf dem Podest breit. Der Q8 verdrängt den Q5 vom dritten Rang. Vorne stehen weiter VW Tiguan und Audi Q3. Unter den Sportwagen bleibt der Porsche 911 weiter König. In seinem direkten Windschatten fährt im Februar aber der BMW Z4, der den Mercedes SL von den Spitzenplätzen verdrängt. Komplettiert wird das Spitzen-Trio durch das Mercedes E-Klasse Coupé.

Das Segment der Minivans ist quasi gleichbedeutend mit Mercedes B-Klasse und Peugeot 3008. Alle weiteren Protagonisten, wie der Renault Scénic auf Rang drei, sind nur mehr schmückendes Beiwerk.

Citroen punktet doppelt

Knapp vorbei am Dauersieger Mercedes V-Klasse schaffte es im Februar der VW Touran bei den Großraumvans. Der Bronze-Platz geht unverändert an den Dacia Jogger. Diesen Rang bei den Utilities sichert sich der Citroen Berlingo, der damit den Ford Transit/Tourneo aussticht. Vorne bleibt das VW-Duo Transporter und Caddy. Punktgewinn für Citroen auch bei den Wohnmobilen. Hier zieht der Jumper mal wieder am VW Transporter vorbei. Der Fiat Ducato an der Segmentspitze bleibt aber unerreichbar.

Fazit

Der Jahresendspurt 2022 auf elektrifizierte Modelle ist mit den angepassten Förderungen definitiv abgeebbt. Langsam schieben sich wieder die üblichen Verdächtigen in der Käufergunst nach vorne. Das dürfte auch in den Folgemonaten nicht anders werden.