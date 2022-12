Neuzulassungen Segmente November 2022 Die Elektroautos sind angekommen!

Der deutsche Fahrzeugmarkt hat sich im zurückliegenden Monat berappelt: Im November 2022 wurden 260.512 Pkw neu zugelassen – ein Plus von 31,4 Prozent, der Gesamtmarkt 2022 ist jedoch noch mit 2,4 Prozent in den Miesen. Da kann es also doch keine Gewinner geben! Oder doch?

Gleich im Segment der Minis gibt es eine Änderung. Der Dacia Spring als E-Auto entert den zweiten Platz und verdrängt den VW Up auf den dritten Rang. Der Fiat 500 bleibt seiner Funktion als Spitzenreiter jedoch mit fast dreimal so vielen Neuzulassungen treu.

ID.3 attackiert den Golf

Bei den Kleinwagen geht es im Berichtsmonat eng zu. Der Opel Corsa holt sich mit 47 Neuzulassungen mehr als der Mini den Segmentsieg. Auf Platz drei steht der Toyota Yaris mit einem Abstand von knapp 500 Zulassungen zum Mini.

In der Golf-Klasse, dem Kompaktsegment, ist der Namensgeber nach wie vor ganz vorne dabei, allerdings kommt von unten der designierte Nachfolger. Erstmals erreicht der ID.3 mit 3.619 Neuzulassungen die Top 3 in diesem Segment. Ihn und den Golf mit über 7.000 Neuzulassungen trennt der Neueinsteiger Mercedes A-Klasse. 3.757 Zulassungen stehen dem Stuttgarter zu Buche.

Tesla holt sich die Mittelklasse

Auch in der Mittelklasse sind nicht mehr VW Passat oder BMW 3er State-of-the-Art. Mit dem Tesla Model 3 rangiert ein Elektromodell auf dem ersten Platz und lässt den VW und den BMW deutlich hier sich. Ein Segment darüber (Obere Mittelklasse) scheint die Welt noch in Ordnung. Hier bleibt es beim Spitzenreiter Audi A6 und Co, BMW 5er und die E-Klasse von Mercedes kabbeln sich um die Ränge. Ganz anderes zeigt sich das Bild in der Oberklasse. Das Sinnbild dieses Segments, die Mercedes S-Klasse, muss sich im Berichtsmonat einem E-Auto geschlagen geben. Der Porsche Taycan zieht vorbei und belegt mit 813 Modellen den ersten Rang – bemerkenswert ist der Segmentanteil, der liegt bei 31,7 Prozent. Noch bemerkenswerter ist nach der S-Klasse mit 494 Neuzulassungen der dritte Rang. Hier hat sich der Audi E-Tron GT etabliert und den Porsche Panamera aus dem Vormonat verdrängt.

Im Segment der SUV hält ein weiteres Elektroauto Einzug auf dem Treppchen. Zwar sitzt der Ford Kuga fest im Sattel und auch der VW T-Roc kann sich auf dem zweiten Platz halten. Auf Platz drei rangiert im November indes das Tesla Model Y.

Mini-Vans: Nur noch fünf Autos

Ohne Elektroauto auf dem Podest kommt das Segment der Geländewagen aus. Der VW Tiguan behauptet seinen Spitzenplatz, der Audi Q3 den zweiten Rang, lediglich der BMW X3 muss in diesem Monat dem Audi Q5 weichen. Ohne Veränderung geht es zu den Sportwagen. Hier lautet der Zieleinlauf: Porsche 911, Mercedes SL und BMW Z4. Auch bei den Mini-Vans sieht das Ranking wie im Vormonat aus. B-Klasse vor Peugeot 3008 und Kia Soul. Wobei in diesem Segment nur noch fünf Fahrzeuge platziert sind. Wir komplettieren das Ranking also um den Dacia Lodgy und den Renault Scenic. Die weiteren Platzierungen sehen Sie in der Fotoshow.

Fazit

Die Elektroautos sind im Markt angekommen. Neben VW ID.3, Tesla Model Y, Porsche Taycan und Audi E-Tron GT tummelt sich nun auch der Dacia Spring in den Top 3 der Neuzulassungssegmente.