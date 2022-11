Neuzulassungen Segmente Oktober 2022 Das VW-Imperium schlägt zurück

Die Neuzulassungen nach Segmenten weisen im Oktober gleich in fünf Klassen Führungswechsel auf. Mit dem Passat, dem T-Roc und dem Caddy holt sich VW gleich drei Klassensiege zurück. Punkten können auch Mini und die Mercedes V-Klasse in ihren Segmenten.

Im September 2022 schickte sich noch US-Elektroautobauer Tesla an VW den Rang als Seriensieger abzulaufen. Im Oktober haben die Niedersachsen neue Kräfte mobilisiert und schlagen gnadenlos zurück. Zumindest ist von Tesla in den Neuzulassungen nach Segmenten auf den Spitzenplätzen nichts mehr zu sehen. VW dagegen setzt sich in drei Klassen erneut an die Spitze.

Corsa verliert stark

Aber fangen wir klein an, sprich bei den Kleinwagen. Hier findet VW noch keinen Weg vorbei am Seriensieger Fiat 500. Der VW Up erstarkt aber immerhin auf Rang zwei, bleibt aber weit hinter dem Fiat zurück. Knapp dahinter läuft der Aygo von Toyota ein. Den ersten Oktober-Führungswechsel registriert das Kleinwagensegment. Hier büßt der Opel Corsa gnadenlos an Neuzulassungen ein und macht so die Bühne frei für den Mini. Auch der Toyota Yaris kann am Opel vorbeiziehen.

In der Kompaktklasse arbeitet sich der Golf langsam wieder auf gewohnt dominantes Niveau hoch. Deutlich verloren hat der Plattform-Bruder Skoda Octavia, der aber weiter vor dem Audi A3 steht. Runter vom Podest ist in der Mittelklasse das Tesla Model 3. Hier dominiert jetzt der VW Passat vor BMW 3er und Mercedes C-Klasse. In der Oberen Mittelklasse teilen sich wie üblich Audi A6, Mercedes E-Klasse und BMW 5er das Treppchen.

Oberklasse-Käufer lieben Porsche

Zum neuen Porsche-Spielplatz entwickelt sich die Oberklasse. Vorne steht zwar weiter unangefochten die S-Klasse aus dem Hause Mercedes. Die Plätze dahinter gehen im Oktober aber an den Porsche Taycan und den Porsche Panamera. Das SUV-Segment sieht den zweiten Tesla-Absturz. Der US-Stromer ist komplett raus aus den Top 3, vorne übernimmt wieder der VW T-Roc. Der Ford Kuga rückt auf Rang zwei auf. Stark auf Platz drei präsentiert sich der Cupra Formentor. Bei den Geländewagen bewegt sich hingegen vorne nichts: Tiguan vor Q3 und X3.

Ähnliches Bild bei den Sportwagen. Hinter dem Porsche 911 lässt der Mercedes SL viel Respektabstand. Wieder auf dem Treppchen steht der Z4 von BMW. Analog präsentieren sich die Kompakt-Vans. B-Klasse und Peugeot 3008 dominieren das Segment, dahinter wechseln die weiteren Protagonisten eifrig die Plätze. Im Oktober steht der Kia Soul mal wieder auf Rang drei.

Durch einen Platzwechsel mit dem VW Touran übernimmt die Mercedes V-Klasse bei den Großraumvans die Spitze. Der Dacia Jogger folgt weiter im Windschatten. Eine hausinterne Rochade sehen die Utilities. Caddy vor, Transporter zurück – Verfolger: weiter der Ford Tourneo. Scheinbar die Winterdauerstellplätze bezogen haben die Wohnmobile. In Reihe eins steht der Citroen Jumper. In dessen Schatten parkt der weiter nur schwer lieferbare Fiat Ducato. Rang drei geht erneut an den VW Bus.

Fazit

Die Erfolge von Tesla sind derzeit kaum mehr als Momentaufnahmen. Im September noch dominant spielen die US-Elektroautos im Oktober kaum noch eine Rolle. Dafür kommt VW langsam zu alter Stärke zurück.