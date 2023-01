Neuzulassungen Top 50 im Jahr 2022 Tesla gewinnt Sprints, VW den Marathon

Der VW Golf hat im abgelaufenen Jahr mehrfach Schwächen gezeigt. Er verlor in den Monatsbilanzen die Dominanz in seinem Segment und zudem immer mal wieder die Spitzenposition im Gesamtmarkt. So auch im Dezember: Im letzten Monat des Jahres musste der Klassiker gleich sechs Konkurrenz-Modelle vorbeiziehen lassen. Abgerechnet wird jedoch zum Schluss. In diesem Fall mit der Jahresbilanz der Neuzulassungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Und siehe da: Am Ende steht der Golf doch wieder ganz oben, wenn auch weniger souverän als früher.

Der Primus bleibt mit 84.282 Neuzulassungen im Gesamtjahr nämlich deutlich unter den Ergebnissen aus den Vorjahren. Und das, obwohl schon die 2021er-Statistik (fast 92.000 Neuzulassungen) für Golf-Verhältnisse ungewöhnlich niedrig ausfiel. Dennoch behauptet er einen Vorsprung von gut 25.000 Einheiten gegenüber dem Zweitplatzierten – dem Markenbruder VW Tiguan. Extrem knapp dahinter läuft mit dem T-Roc ein weiterer VW-SUV ein. Getrieben von ihren rein elektrischen Varianten vervollständigen der Fiat 500 und der Opel Corsa die Top Fünf.

VW Up stürzt ab

Unter den ersten 15 sehen wir einige weitere Erfolgsgeschichten. Der Ford Kuga springt in der Jahres-Gesamtabrechnung von Position 18 auf acht, die Mercedes C-Klasse macht 21 Plätze gut (von 34 im Jahr 2021 auf 13) und der Cupra Formentor katapultiert sich von Rang 50 auf 15. Stagnation sind beim VW Transporter (jeweils 16.), Kia Ceed (Position 35 sowohl 2021 als auch 2022) und BMW 5er angesagt. Der rutscht zwar zwei Plätze nach unten, verzeichnet aber fast genauso viele Neuzulassungen wie im Vorjahr (23.209 statt 23.290).

Als größter Verlierer muss der VW Up gelten. 2021 noch starker Fünfter, reicht es für den kleinen Wolfsburger im abgelaufenen Jahr nur zu Platz 32. An mangelndem Interesse hat der Absturz jedoch nicht gelegen; der Up war über weite Strecken 2022 schlicht nicht lieferbar. Im hohen Tempo im Rückwärtsgang waren außerdem der BMW 1er (von Rang 24 auf 50) und trotz Modellwechsels der Opel Astra, der die Liste von Deutschlands 50 meistzugelassenen Autos 2022 knapp verfehlt, unterwegs. Übrigens: Alle Top-50-Modelle sehen Sie in der Fotoshow.

Tesla als Dezember-Gewinner

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Dezember-Ergebnis. Hier steht das Tesla Model 3 ganz oben in der Liste, das Model Y ist Dritter. Es ist das bekannte Phänomen: Zum Quartalsende gibt Tesla in Sachen Neuzulassungen noch einmal Vollgas. Gesplittet wird das US-Duo vom Fiat 500. Hinter den Podestplätzen folgen der Ford Kuga und Volkswagens MEB-Modelle ID.4/ID.5 sowie ID.3. Wobei man das Ergebnis einordnen muss: Hier dürften viele Neuzulassungen vorgezogen worden sein, damit die Kundinnen und Kunden noch von den alten Förderprämien für Elektro- und PHEV-Fahrzeuge profitieren können. Der Golf muss deshalb Federn lassen und läuft im Dezember nur als Siebter ein.

Neuzulassungen Top 50 Dezember 2022 Platz Modell Neuzulassungen 1 TESLA MODEL 3 9.566 2 FIAT 500 9.288 3 TESLA MODEL Y 7.382 4 FORD KUGA 7.289 5 VW ID.4, ID.5 7.191 6 VW ID.3 6.865 7 VW GOLF 6.863 8 VW TIGUAN 6.756 9 OPEL CORSA 6.141 10 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 4.881 11 VW T-ROC 4.179 12 OPEL MOKKA 4.149 13 DACIA SPRING 4.058 14 HYUNDAI KONA 3.844 15 JEEP COMPASS 3.628 16 MINI MINI 3.579 17 MERCEDES GLA 3.492 18 SEAT BORN 3.403 19 RENAULT MEGANE 3.370 20 MERCEDES C-KLASSE 3.316 21 SEAT FORMENTOR 3.228 22 BMW 3ER 3.226 23 SEAT LEON 3.214 24 BMW X3 3.178 25 MERCEDES A-KLASSE 3.076 26 MERCEDES GLK, GLC 3.049 27 LYNK & CO 01 2.990 28 AUDI A3, S3, RS3 2.979 29 BMW 5ER 2.966 30 AUDI A6, S6, RS6 2.877 31 VW PASSAT 2.862 32 HYUNDAI IONIQ5 2.832 33 TOYOTA YARIS 2.707 34 MERCEDES CLA-KLASSE 2.704 35 BMW X1 2.646 36 AUDI Q5 2.633 37 AUDI Q3 2.603 38 MERCEDES E-KLASSE 2.591 39 VW UP 2.426 40 RENAULT CLIO 2.417 41 AUDI A4, S4, RS4 2.384 42 KIA CEED 2.335 43 RENAULT TWINGO 2.330 44 MERCEDES V-KLASSE 2.309 45 MG ROEWE RX6 2.291 46 SKODA OCTAVIA 2.274 47 VW TRANSPORTER 2.266 48 OPEL ASTRA 2.263 49 OPEL GRANDLAND X 2.230 50 AUDI E-TRON 2.209

Fazit

Das Neuzulassungsjahr 2022 ist rum. Als Bestseller in einem weiterhin schwachen Markt behauptet sich am Ende erneut der VW Golf – allerdings weniger souverän als in den Jahren zuvor. Die (teils markeninterne) Konkurrenz holt auf, und mit Fiat 500, Opel Corsa, Ford Kuga sowie den Tesla-Modellen 3 und Y untermauern einige Außenseiter nachhaltige Top-Ten-Ansprüche.