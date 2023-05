Neuzulassungen Top 50 April 2023 Ein Opel sticht drei VWs aus

Es ist sicher nicht so, dass man Mitleid mit Volkswagen haben muss. Aber ein bisschen verhext ist es für die Wolfsburger schon. Kaum glaubt man, dass die alte VW-Dominanz zurückgekehrt ist (danach sah es in der Neuzulassungs-Statistik im Februar und März aus), kommt ein Monat, in dem ein anderer Hersteller dazwischenfunkt. Diesmal ist es Opel: Der alte VW-Rivale grüßt mit dem Corsa (im Video die Elektro-Version) plötzlich von der Tabellenspitze. Das hatte es in jüngerer Vergangenheit zwar schon einmal gegeben, aber damals glaubte man, das Phänomen sei in erster Linie von Corona-Effekten, Mangelerscheinungen bei der Teileversorgung und anderen Eskapaden innerhalb der Lieferkette getrieben.

Dass Volkswagen keinen ernsten Anlass zur Sorge gibt, zeigt die weitere Analyse der Neuzulassungs-Charts. Mit dem T-Roc und dem Tiguan sind zwei niedersächsische SUV Zweiter und Dritter, während der Gewohnheits-Spitzenreiter Golf nur knapp das Podium verfehlt. Mit dem Passat auf Platz sechs sowie dem Skoda Octavia, dem Cupra Formentor und dem Audi A4 auf den Rängen acht bis zehn sind die Top Ten sogar ziemlich fest in Konzernhand. Zumal sich der VW ID.4/5 und der Transporter direkt dahinter platzieren. Ein bisschen Farbe bringen neben dem Corsa nur die Mercedes C-Klasse und der Mini in die Top Ten.

Fast alle Top-50-Modelle mit Verlusten

Doch auch etwas weiter hinten gibt es Gewinner der Neuzulassungs-Statistik im April 2023. Mit dem Mokka beispielsweise ein weiteres Opel-Modell, das von Position 31 auf 20 springt. Ebenfalls erwähnenswert: Der BMW 4er, der von Platz 38 auf 22 klettert. Oder ein koreanisches Trio: Der Kia Ceed schießt von Rang 41 auf 28, während die zweieiigen SUV-Zwillinge Hyundai Tucson und Kia Sportage fast im Gleichschritt ihr Top-50-Comeback schaffen.

Und die Verlierer des vergangenen Neuzulassungs-Monats? Wenn man die April-Zahlen mit denen des März vergleicht, sind das fast alle Modelle innerhalb der ersten 50, schließlich verzeichnet die überwiegende Mehrheit weniger Neuzulassungen als im Monat zuvor. Nehmen wir den Passat als Beispiel: Er verbessert seine Position von elf auf sechs, während gleichzeitig weniger Exemplare von ihm neu in den Verkehr gebracht werden (3.888 statt 4.041). Sogar beim erstplatzierten Corsa, der im März noch Fünfter war, ist der Fortschritt bei den Neuzulassungen überschaubar (5.243 statt 5.123).

Model Y und Q3 im Rückwärtsgang

Für zwei Baureihen ging es aber auch in Sachen Platzierung kräftig rückwärts. Verlierer des Neuzulassungs-Monats April ist ganz klar das Tesla Model Y, das von Rang vier auf 39 abstürzt. In Neuzulassungs-Zahlen bedeutet das: Von 5.701 ging es hinunter auf 1.618 – autsch! Nicht gar so heftig ist der Aufprall des Audi Q3 auf dem harten Boden der Tatsachen. Wobei sich ein Fall von Platz 16 auf 41 sowie von 3.236 auf 1.600 Neuzulassungen sicher ebenfalls nicht schön anfühlt.

Neuzulassungen Top 50 April 2023 Platz Modell Neuzulassungen 1 OPEL CORSA 5.243 2 VW T-ROC 4.835 3 VW TIGUAN 4.530 4 VW GOLF 4.395 5 MERCEDES C-KLASSE 4.080 6 VW PASSAT 3.888 7 MINI MINI 3.645 8 SKODA OCTAVIA 3.113 9 SEAT FORMENTOR 2.854 10 AUDI A4 2.801 11 VW ID.4, ID.5 2.723 12 VW TRANSPORTER 2.691 13 MERCEDES GLK, GLC 2.662 14 FIAT 500 2.475 15 BMW X1 2.425 16 BMW 3ER 2.395 17 AUDI A3 2.367 18 AUDI A6 2.358 19 VW POLO 2.246 20 OPEL MOKKA 2.219 21 AUDI Q5 2.194 22 BMW 4ER 2.178 23 BMW 5ER 2.063 24 TOYOTA YARIS 2.051 25 VW ID.3 2.050 26 VW T-CROSS 2.003 27 MERCEDES E-KLASSE 1.899 28 KIA CEED 1.893 29 FORD FOCUS 1.884 30 MERCEDES A-KLASSE 1.845 31 BMW 2ER 1.761 32 SKODA KODIAQ 1.728 33 SEAT ATECA 1.711 34 HYUNDAI TUCSON 1.695 35 KIA SPORTAGE 1.693 36 HYUNDAI KONA 1.671 37 DACIA SANDERO 1.665 38 SEAT LEON 1.655 39 TESLA MODEL Y 1.636 40 BMW 1ER 1.618 41 AUDI Q3 1.600 42 BMW X3 1.593 43 SKODA KAROQ 1.510 44 VW UP 1.448 45 VW CADDY 1.406 46 SKODA ENYAQ 1.405 47 VW TAIGO 1.377 48 AUDI Q4 1.370 49 MERCEDES GLA 1.365 50 AUDI Q2 1.325

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.

Fazit

Da ist Opel ein echter Coup gelungen: Nachdem sich der Corsa zuvor schon in der Neuzulassungs-Spitzengruppe festsetzen konnte, schafft er es im April sogar ganz nach vorn. VW dominiert mit einigen Baureihen der Kernmarke sowie weiteren Konzernmodellen die Top Ten, während Tesla einen Monat zum Vergessen erlebt.