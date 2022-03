Neuzulassungen Top 50 Februar Hinter dem Golf geht es rund

Bereits im Januar konnte sich der VW Golf nach einer Periode der Schwäche zurück an die Spitze der monatlichen Neuzulassungen in Deutschland schieben. Seine alte Dominanz in Sachen Stückzahlen hat er dabei aber noch nicht wieder erreicht. Dennoch steht er auch im Februar wieder ganz oben. Dahinter folgt ebenfalls weiter stark der Konzern-Bruder Tiguan.

Tesla-Comeback

Achim Hartmann Kommt und geht - das Tesla Model 3 in den Top 50.

Aber schon auf Platz 3 gibt es die erste Überraschung. Der Mini, auch in den Vormonaten schon stark, hat sich endgültig auf das Podest hochgearbeitet. Und schon auf Rang vier folgt das nächste Bäääm-Erlebnis. Hier steht im Februar das Tesla Model 3, das im Januar noch nicht mal in den Top 50 zu finden war. Hier scheint jede in Europa ankommende Schiffsladung ihren eigenen Zulassungs-Peak zu erzeugen. Skoda Octavia und Opel Corsa sind mit wechselnden Platzierungen mittlerweile Stammgäste in den Top 10. Im Februar reicht es zu Rang fünf und sechs. Auf Platz 7 folgt mit dem BMW 3er auch eine bekannte Größe. Neu im erlauchten Kreis der Top-Neuzulassungen sind aber der Fiat 500 und der Audi A4, die die Plätze acht und neun okkupieren. Abgerundet werden die Top 10 mit dem Mercedes GLC.

Dacia Sandero stark

Deutlich Plätze eingebüßt haben Modelle wie die Mercedes C-Klasse (12), der VW T-Roc (13) oder der VW Passat (16). Dafür schafft es der US-Elektroautobauer Tesla mit dem Model Y auf Platz 20 gleich noch ein zweites Auto in der Bestseller-Liste zu parken. Der Aufschwung der Marke Dacia manifestiert sich im Platz 22 für den Sandero, der sogar den Toyota Yaris und den VW Polo hinter sich lassen kann.

Auch ehemalige Bestseller wie der Ford Focus (32) oder der Opel Astra (34) versinken im Mittelmaß. Als Neueinsteiger in das Ranking verzeichnet das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) Modelle wie den ford Fiesta (46), den Renault Clio (49) oder den Opel Grandland X (50). Reine Elektroautos sind abgesehen von den beiden Teslas im Februar nicht in den Top 50 zu finden.

Neuzulassungen Top 50 Februar 2022 Platz Modell Zulassungen 1 VW GOLF 8.847 2 VW TIGUAN 5.294 3 MINI 3.733 4 TESLA MODEL 3 3.690 5 SKODA OCTAVIA 3.650 6 OPEL CORSA 3.408 7 BMW 3ER 3.378 8 FIAT 500 3.364 9 AUDI A4, S4, RS4 3.334 10 MERCEDES GLC 3.226 11 AUDI A3, S3, RS3 3.172 12 MERCEDES C-KLASSE 3.112 13 VW T-ROC 3.061 14 OPEL MOKKA 2.770 15 VW T-CROSS 2.730 16 VW PASSAT 2.679 17 SEAT FORMENTOR 2.594 18 VW TRANSPORTER 2.569 19 BMW X1 2.329 20 TESLA MODEL Y 2.254 21 SEAT LEON 2.251 22 DACIA SANDERO 2.241 23 TOYOTA YARIS 2.213 24 VW POLO 2.162 25 HYUNDAI KONA 2.161 26 AUDI A6, S6, RS6 2.112 27 BMW 5ER 2.089 28 MERCEDES E-KLASSE 2.053 29 KIA CEED 1.955 30 VW CADDY 1.937 31 MITSUBISHI SPACE STAR 1.935 32 FORD FOCUS 1.882 33 VW UP 1.861 34 OPEL ASTRA 1.813 35 SKODA KAROQ 1.783 36 SKODA FABIA 1.717 37 AUDI Q3 1.635 38 SKODA KODIAQ 1.623 39 FORD KUGA 1.580 40 MERCEDES V-KLASSE 1.555 41 MERCEDES A-KLASSE 1.491 42 SKODA SUPERB 1.490 43 HYUNDAI TUCSON 1.396 44 BMW 4ER 1.383 45 SEAT ATECA 1.379 46 FORD FIESTA 1.350 47 FORD PUMA 1.345 48 VW TOURAN 1.241 49 RENAULT CLIO 1.222 50 OPEL GRANDLAND X 1.208

Fazit

Lieferschwierigkeiten, Chip-Krise und E-Auto-Boom – hinter dem VW Golf ist nichts, wie es mal war. Besonders gefragt in diesem Monat: Mini und Tesla. Ford Focus oder Opelk Astra versinken hingegen im Mittelmaß.