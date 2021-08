Neuzulassungen Top 50 Juli 2021 Käufergunst liegt bei VW

Insgesamt rollten im Berichtsmonat 2021 236.393 neue Pkw auf unsere Straßen, mithin fast ein Viertel weniger als noch vor einem Jahr. Aber auch bei reduzierter Nachfrage fokussiert sich das Kundeninteresse weitestgehend auf die gleichen Modelle wie immer. Viele der Bestseller stammen dabei von VW. Das Interesse an vielen VW-Modellen macht die Wolfsburger zum Marktführer.

Mini, 3er und Corsa stören die VW-Dominanz

Ganz oben steht wie immer der Golf. Dem ewigen Spitzenreiter folgen im Juli der VW T-Roc, der VW Polo und der VW Tiguan. Erst auf Rang fünf positioniert sich mit dem BMW 3er der erste Störer. In dessen Fahrwasser schippert auf Platz sechs mit dem Mini ein weiteres Modell aus dem BMW-Konzern. Platz sieben sieht mit dem VW Up dann aber schon wieder ein VW-Modell. Mit einer kurzen Unterbrechung durch den Opel Corsa auf dem achten Platz gehen die VW-Spiele mit den Modellen VW T-Cross und VW Passat auf neun und zehn weiter. Das erste Modell eines nicht-deutschen Herstellers ist der Fiat 500 auf Rang elf.

Als einziges reines Elektromodell konnte sich der VW ID.3 auf Listenplatz 31 im Juli in den Top 50 halten. Renault Zoe und Tesla Model 3 sind rausgefallen. Skoda spielt seinen ersten Trumpf auf Rang 13 mit dem Octavia aus. Audi platziert den A6 als verkaufstärkstes Modell direkt dahinter. Platz 15 belegt mit dem GLC der Juli-Bestseller von Mercedes – die C-Klasse folgt erst auf 17. Korea greift auf Rang 18 mit dem Ceed erstmals ins Geschehen ein. Der bestplatzierte Ford findet sich in Form des Kuga auf Listenplatz 20 wieder.

Neuzulassungen Top 50 Juli 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 10.005 2 VW T-ROC 5.887 3 VW POLO 5.323 4 VW TIGUAN 5.249 5 BMW 3ER 4.443 6 MINI MINI 4.247 7 VW UP 4.235 8 OPEL CORSA 3.825 9 VW T-CROSS 3.754 10 VW PASSAT 3.560 11 FIAT 500 3.139 12 OPEL MOKKA 3.048 13 SKODA OCTAVIA 3.000 14 AUDI A6, S6, RS6 2.968 15 MERCEDES GLK, GLC 2.945 16 VW TRANSPORTER 2.907 17 MERCEDES C-KLASSE 2.784 18 KIA CEED 2.774 19 BMW 1ER 2.755 20 FORD KUGA 2.716 21 AUDI A3, S3, RS3 2.684 22 HYUNDAI KONA 2.632 23 AUDI Q3 2.571 24 MERCEDES A-KLASSE 2.544 25 FORD PUMA 2.512 26 SEAT LEON 2.435 27 AUDI A4, S4, RS4 2.410 28 SKODA FABIA 2.287 29 MERCEDES CLA-KLASSE 2.271 30 DACIA SANDERO 2.258 31 VW ID.3 2.180 32 BMW X3 2.125 33 OPEL ASTRA 2.120 34 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 2.085 35 BMW X1 1.929 36 BMW 2ER 1.859 37 VW TOURAN 1.853 38 HYUNDAI I 30 1.798 39 TOYOTA YARIS 1.743 40 BMW 5ER 1.720 41 VW CADDY 1.688 42 MERCEDES GLA 1.650 43 AUDI Q5 1.637 44 SKODA KAMIQ 1.626 45 MERCEDES E-KLASSE 1.598 46 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.535 47 HYUNDAI I 10 1.529 48 SEAT FORMENTOR 1.514 49 HYUNDAI TUCSON 1.465 50 SKODA KAROQ 1.435

22 von 50 aus dem VW-Konzern

Hyundai kann den Kona auf Position 22 setzen, Seat steigt erst auf Rang 26 mit dem Leon in die Top 50 ein. Einziger Dacia ist der Sandero auf Position 30. Dass günstige Kleinwagen immer noch gefragt sind, zeigt der Mitsubishi Spacestar auf Platz 34. Autogigant Toyota schafft seine erste Platzierung in der Hitliste auf Platz 39 mit dem Yaris. Wie groß die Marktmacht des VW-Konzerns in Deutschland ist, zeigen die Platzierungen von insgesamt 22 Konzernmodellen in den Top 50.

Fazit

Der VW-Konzern dominiert mit seinem Modellangebot den deutschen Neuwagenmarkt. Sieben von zehn Autos in den Top 10 kommen direkt von VW, 22 in den Top 50 stammen aus dem VW-Konzern. Beeindruckend.