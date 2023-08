Es gab Zeiten in der Neuzulassungsstatistik, da thronte der VW Golf weit über allen direkten Wettbewerbern und ebenso weit über allen anderen Modellen. Die liegen aber schon eine ganze Weile zurück. Langsam wächst der Kompakte aus Wolfsburger aber wieder in eine starke Position zurück, seine einstige Dominanz dürfte er hingegen nie wieder erreichen.

Im Juli 2023 hat er es zumindest zurück an die Spitze der Neuzulassungen geschafft. Mit 6.713 Einheiten liegt er 526 Neuzulassungen vor dem Markenbruder T-Roc, den er auch auf dem Top-Platz beerbt. Dabei legt der Golf nicht zu, sondern fast alle Modelle können nur noch auf gegenüber dem Vormonat sinkende Zahlen bauen. Im Juli fliest das Geld wohl doch eher in einen Urlaub als in ein neues Auto. Unveränderter Dritter ist der Tiguan – ebenfalls aus dem VW-Stall.