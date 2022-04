Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Neuzulassungen Top 50 März Aufruhr im Spitzenfeld

Der März brachte ungewohnt viel Bewegung in die Spitzenplätze der Neuzulassungsstatistik. Oben stehen Autos, die man dort vermutlich nicht erwartet hätte.

Ob der VW Golf je wieder seine absolute Dominanz auf dem deutschen Automarkt erreichen wird bleibt abzuwarten. Die seit Jahresbeginn gewonnenen neue Stärke reicht aber um auch im März an der Spitze der Neuzulassungsstatistik zu stehen. Das Rennen um die Spitzenplätze wird aber enger und immer neue Protagonisten wollen mitspielen.

Formentor und VW Bus stark

Dass das Tesla Model 3 in der Gunst der deutschen Neuwagenkäufer weit oben steht, ist mittlerweile keine echte Überraschung mehr. Im März holt sich der elektrische Amerikaner den zweiten Rang und verdrängt damit den Lieblings-SUV der Deutschen – den VW Tiguan – auf Platz drei. Direkt dahinter scheint sich ein neuer SUV in Stellung zu bringen. Die Formentor der sportlichen Seat-Tochter Cupra kommt von Platz 17 aus dem Vormonat. Man darf gespannt sein, wohin die Reise noch gehen kann. Fiat 500, Audi A3 und der Mini sind quasi Stammgäste in oder um die Top 10. Überraschend stark auf spielt aber der VW Bus, der zehn Plätze aufsteigt und Rang 8 belegt, direkt vor dem ebenfalls wieder erstarkten VW Passat. Abgerundet werden die Top 10 durch den 3er von BMW.

Sie vermissen den Skoda Octavia? Der Tscheche hat es nicht nur nicht in die Top 10 geschafft, er ist im März sogar komplett aus den Top 50 gefallen. Schwer abgestürzt sind auch der Opel Corsa von 6 auf 14, der Mercedes GLC von 10 auf 16.

Trotz Elektroauto-Boom finden sich in den Top 50 insgesamt nur drei reine Elektroautos. Neben dem Tesla Model 3 listet die KBA-Rangliste noch das Model Y auf Platz 21 und mit einem unerwarteten Comeback den BMW i3 auf Platz 40 der Neuzulassungen.

Neuzulassungen Top 50 März 2022 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 7.564 2 TESLA MODEL 3 5.516 3 VW TIGUAN 5.254 4 SEAT FORMENTOR 4.552 5 FIAT 500 4.318 6 AUDI A3, S3, RS3 3.858 7 MINI MINI 3.815 8 VW TRANSPORTER 3.779 9 VW PASSAT 3.649 10 BMW 3ER 3.371 11 VW T-ROC 3.331 12 AUDI A4, S4, RS4 3.313 13 MERCEDES C-KLASSE 3.308 14 OPEL CORSA 3.112 15 VW T-CROSS 2.969 16 MERCEDES GLK, GLC 2.806 17 AUDI A6, S6, RS6 2.716 18 OPEL MOKKA 2.665 19 HYUNDAI KONA 2.634 20 FORD KUGA 2.604 21 TESLA MODEL Y 2.529 22 KIA CEED 2.528 23 MERCEDES E-KLASSE 2.490 24 SKODA KAROQ 2.437 25 TOYOTA YARIS 2.409 26 SKODA FABIA 2.394 27 AUDI Q3 2.355 28 BMW 5ER 2.139 29 VW CADDY 2.125 30 SEAT LEON 2.104 31 BMW X1 2.084 32 BMW X3 1.993 33 MITSUBISHI SPACE STAR 1.942 34 AUDI Q5 1.936 35 FORD FOCUS 1.895 36 OPEL CROSSLAND X 1.884 37 OPEL ASTRA 1.881 38 VW POLO 1.856 39 FORD FIESTA 1.801 40 BMW I3 1.795 41 FORD PUMA 1.792 42 DACIA SANDERO 1.768 43 VW UP 1.750 44 SKODA KODIAQ 1.731 45 BMW X5 1.704 46 MERCEDES A-KLASSE 1.605 47 MERCEDES V-KLASSE 1.578 48 BMW 4ER 1.557 49 TOYOTA COROLLA 1.522 50 SKODA SUPERB 1.517

Fazit

Engpässe in der Teileversorgung sorgen bei zahlreichen Herstellern und Modellen für Lieferschwierigkeiten. Entsprechend bleiben die Gesamtneuzulassungen deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Da verwundert es kaum, dass in einem so turbulenten Markt plötzlich Modelle groß aufspielen, die man sonst nicht auf dem Schirm hat.